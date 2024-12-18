Пленный ВСУ рассказал об обмане командования при отступлении в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Терези рассказал о том, что командование обмануло их подразделение при отступлении на курском направлении, сообщает ТАСС.

Он сообщил: командиры обещали, что их должна эвакуировать бригада, однако никто не приехал, бойцы были вынуждены выходить сами. Терези добавил, что они отстали от своих и укрылись в блиндаже, где впоследствии были обнаружены российскими военными.

В разговоре пленный отметил, что подписал контракт с ВСУ в 2020 году на три года. В те времена зарплата составляла 10 тыс. гривен, чего зачастую не хватало даже на оплату коммунальных услуг и питания. В 2022 году Терези воевал на территории ЛНР, исполняя обязанности номера минометного расчета.

Ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования.

Пленный украинский военнослужащий Валентин Зубрейчук заявил, что украинское командование поручает некоторым бригадам, включая 95-ю и 3-ю, уничтожать гражданских свидетелей военных преступлений ВСУ.

Между тем вКурской области российские военные взяли в плен украинского штурмовика Дмитрия Игнатенко, который страдает психическим расстройством и был мобилизован несмотря на заболевание.