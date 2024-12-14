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Российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ с психическим расстройством
Российские морпехи взяли в плен психически нездорового бойца ВСУ в Курской области
В Курской области российские военные взяли в плен украинского штурмовика Дмитрия Игнатенко, страдающего психическим расстройством, который был мобилизован несмотря на заболевание, и получил 24 ранения от атаки украинского дрона, сообщили военкоры.
Российские морпехи взяли в плен украинского штурмовика, мобилизованного несмотря на тяжелое психическое расстройство, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Я Мухин Виталий Викторович. 5 июля 2024 года в городе Знаменке ТЦКшники похитили очередную жертву. Похитили Игнатенко Дмитрия Витальевича 1975 года рождения. 49-летний Дмитрий болен с детства. У него диагноз – психическое расстройство третьей степени», – рассказал другой пленный боец ВСУ на видео, опубликованном в канале.
По словам Мухина, Игнатенко после курса молодого бойца попал в штурмовое подразделение. Российский морпех рассказал, что пленный украинец сидел в блиндаже, был без бронежилета и оружия и постоянно повторял, что не хочет воевать.
Вместе с ним в плен сдались еще двое украинских военных и, когда их выводили в тыл, российские морпехи попали под обстрел украинского FPV-дрона. Один украинский пленный погиб, двое получили ранения, в том числе Игнатенко, в которого попало 24 осколка. Российским врачам удалось спасти раненых украинских пленных.
Ранее пленный украинец Роман Гутник сообщил о мобилизации в ВСУ бойца со стеклянным глазом.
До этого на Украине решили привлекать инвалидов и женщин к разминированию территорий, несмотря на риски для их здоровья.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мобилизацией украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.