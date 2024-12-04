Блинкен призвал Украину усилить мобилизацию

Tекст: Ольга Иванова

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину к укреплению мобилизационных усилий, подчеркивая важность присутствия на передовой для противодействия российским ВС, сообщает издание «Страна».

На пресс-конференции в Брюсселе Блинкен отметил: «Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения».

По его словам, даже при наличии финансов и боеприпасов важно обеспечить присутствие военных, которые смогут противостоять российским силам. Он подчеркнул необходимость принятия Киевом важных решений в условиях текущего конфликта.

Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.