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Блинкен призвал Украину усилить мобилизацию
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность принятия Украиной решений по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину к укреплению мобилизационных усилий, подчеркивая важность присутствия на передовой для противодействия российским ВС, сообщает издание «Страна».
На пресс-конференции в Брюсселе Блинкен отметил: «Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения».
По его словам, даже при наличии финансов и боеприпасов важно обеспечить присутствие военных, которые смогут противостоять российским силам. Он подчеркнул необходимость принятия Киевом важных решений в условиях текущего конфликта.
Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.