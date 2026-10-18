Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь

Жители молдавского села спасли переплывавшего Днестр украинца от пограничников

Tекст: Ольга Иванова

Киевлянин Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села Голосница, которые отбили его у украинских силовиков во время переправы через Днестр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Moldova 1.

«Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники и представители ТЦК пытались меня задержать. Люди заступились за меня и, возможно, спасли мне жизнь», – заявил спасенный.

Психотерапевт попытался вплавь покинуть страну, чтобы воссоединиться с семьей. В 2025 году власти аннулировали его документы об освобождении от службы. Мужчина страдает тромбозом глубоких вен и безуспешно оспаривал решение военкомата в суде на протяжении восьми месяцев.

Во время заплыва украинца догнали на моторной лодке двое пограничников. Они ударили пловца, из-за чего тот временно потерял сознание, а затем развернули катер и попытались задеть его гребным винтом. На крики прибежали около 20 сельчан и вытащили пострадавшего на берег.

Погранполиция Молдавии подтвердила факт незаконного пересечения границы украинской лодкой и завела уголовное дело. При этом представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что катер отнесло к чужому берегу из-за поломки мотора и течения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших украинца пограничников.

В четверг власти Черногории отказались предоставлять защиту уклонистам.

В среду на Украине сообщили о задержании почти 10 тыс. пытавшихся покинуть страну мужчин с начала года.