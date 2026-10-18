С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь
Жители молдавского села спасли переплывавшего Днестр украинца от пограничников
Украинский психотерапевт Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села за спасение от преследовавших его сотрудников погранслужбы при переправе через реку Днестр.
Киевлянин Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села Голосница, которые отбили его у украинских силовиков во время переправы через Днестр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Moldova 1.
«Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники и представители ТЦК пытались меня задержать. Люди заступились за меня и, возможно, спасли мне жизнь», – заявил спасенный.
Психотерапевт попытался вплавь покинуть страну, чтобы воссоединиться с семьей. В 2025 году власти аннулировали его документы об освобождении от службы. Мужчина страдает тромбозом глубоких вен и безуспешно оспаривал решение военкомата в суде на протяжении восьми месяцев.
Во время заплыва украинца догнали на моторной лодке двое пограничников. Они ударили пловца, из-за чего тот временно потерял сознание, а затем развернули катер и попытались задеть его гребным винтом. На крики прибежали около 20 сельчан и вытащили пострадавшего на берег.
Погранполиция Молдавии подтвердила факт незаконного пересечения границы украинской лодкой и завела уголовное дело. При этом представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что катер отнесло к чужому берегу из-за поломки мотора и течения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших украинца пограничников.
В четверг власти Черногории отказались предоставлять защиту уклонистам.
В среду на Украине сообщили о задержании почти 10 тыс. пытавшихся покинуть страну мужчин с начала года.