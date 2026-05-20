В школе под Томском запретили одежду с иностранными надписями
В одной из школ Томской области ввели запрет на ношение одежды с надписями на иностранных языках для борьбы с пропагандой асоциальных идей.
В школе номер один города Кедрового Томской области запретили носить одежду с надписями на иностранных языках, пишет «Фонтанка». Согласно майскому приказу, исключение сделано только для зарегистрированных товарных знаков.
При этом надписи не должны содержать информации, «противоречащей законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали». В документе указано, что мера принята «в целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей».
Издание напоминает, что в мае прошлого года в петербургской школе с углубленным изучением языков ученикам запретили танцевать под зарубежную музыку. Школьникам пригрозили отменой последнего звонка, если они выберут непатриотичные песни. В администрации Московского района Петербурга объяснили запрет композиций Lady Gaga ее поддержкой иностранных военнослужащих.
Похожий случай произошел в 501-й школе Кировского района Петербурга, где детям запретили танцевать вальс под французскую песню. Когда родители включили музыку через портативную колонку, директор пригрозила вызвать полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Виталий Милонов выступил против запрета зарубежной музыки на школьных выпускных.
После общественного резонанса рязанским школьникам разрешили танцевать вальс под песню британского музыканта Sting.
Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели запрет на ношение хиджабов и никабов во всех образовательных учреждениях региона.