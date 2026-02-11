Минтруд утвердил новый профстандарт врача скорой помощи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Врачи скорой теперь могут оказывать медпомощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, пояснил парламентарий, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что документ регламентирует семь трудовых действий в рамках новой функции. К ним относятся сортировка пострадавших, координация медицинских подразделений и организация эвакуации. Врач также обязан знать критерии чрезвычайной ситуации и уметь взаимодействовать с экстренными службами.

Кроме того, стандарт изменил условия допуска к работе. Ранее требовалось окончание ординатуры, но теперь достаточно сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия».

Напомним, с сентября 2025 года в России вступили в силу изменения, согласно которым фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии могут исполнять обязанности участковых врачей.