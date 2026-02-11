Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Минтруд утвердил новый профстандарт врача скорой помощи
Утвержденный Минздравом профессиональный стандарт позволит медикам скорой помощи оказывать помощь пострадавшим вне медицинских учреждений во время различных ЧС, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Врачи скорой теперь могут оказывать медпомощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, пояснил парламентарий, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что документ регламентирует семь трудовых действий в рамках новой функции. К ним относятся сортировка пострадавших, координация медицинских подразделений и организация эвакуации. Врач также обязан знать критерии чрезвычайной ситуации и уметь взаимодействовать с экстренными службами.
Кроме того, стандарт изменил условия допуска к работе. Ранее требовалось окончание ординатуры, но теперь достаточно сертификата специалиста или аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия».
Напомним, с сентября 2025 года в России вступили в силу изменения, согласно которым фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии могут исполнять обязанности участковых врачей.