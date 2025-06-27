27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолётов. Кажется, в XXI веке в Арктику придёт настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
В России расширили полномочия фельдшеров и акушеров
Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова рассказала, что с 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей.
В России с сентября фельдшеры и акушерки получат право временно исполнять обязанности участковых врачей при недостатке специалистов, передает РИА «Новости».
Делегировать такие полномочия сможет руководитель медицинской организации. Решение закреплено на федеральном уровне и нацелено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности.
Парламентарий подчеркнула, что этот шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах. Власова отметила, что нельзя позволять пациентам оставаться без поддержки из-за временного отсутствия врача, а новый приказ расширяет возможности фельдшеров и акушерок оказывать помощь в пределах своих полномочий, с реальной пользой для населения.
По ее словам, мера не заменяет врача полностью, а предназначена для оптимизации работы первичного звена здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи и укрепления доверия граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медорганизации испытывают острую нехватку специалистов скорой помощи, фармацевтов и диетологов, доля незакрытых вакансий среди которых превышала 10%.