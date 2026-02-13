Эксперт сообщил о разочаровании россиян из-за ограничений стоматологии в ДМС

Эксперт Леонова сообщила о разочаровании россиян из-за условий стоматологии ДМС

Tекст: Дарья Григоренко

Леонова объяснила: «Типичный пример покрытия – неглубокий кариес и лечение зуба при условии, что разрушение коронковой части не превышает 50%. Этот объем всегда оценивает врач во время первого приема». Также, по её словам, стандартный набор услуг включает пломбирование, анестезию, диагностику и иногда профессиональную чистку, передает Газета.Ru.

Леонова отмечает, что любые проблемы с разрушением коронки более 50% считаются нестраховым случаем, а протезирование практически никогда не покрывается ДМС. Сюда же могут относиться и дополнительные материалы, которые иногда также не входят в стандартный перечень услуг. По её словам, причина разочарования кроется в том, что сотрудники редко читают условия полиса, веря, что «стоматология» означает полный спектр услуг.

Отдельная причина недовольства – возраст застрахованных. Большинство обращающихся за стоматологией по ДМС – люди от 30 до 40 лет, которым чаще требуются сложные процедуры, а они по полису не покрываются. Леонова подчеркивает, что происходит постоянное столкновение ожиданий и реальности: реальные потребности намного шире, чем предусмотрено программой.

В Москве стоимость включения стоматологии в коллективный ДМС начинается примерно от 3,5-5 тыс. рублей на человека в год, но может вырасти на десятки тысяч рублей при добавлении дорогих клиник. В регионах стандартная стоматология зачастую дороже – от 6-7 тыс. рублей, доходя до 9 тыс., а в премиальных клиниках цены могут достигать сотен тысяч рублей. Леонова объясняет: «Страховщик работает по модели риска и прибыли. Если бы покрывались все виды лечения, тарифы были бы неподъёмными».

Эксперт рекомендует, что при оптимизации бюджета компании логичнее пересматривать стоматологические услуги, чем сокращать стационар: стоимость одной госпитализации в разы выше. Леонова подчёркивает, что стоматология в ДМС – это не «всё включено», а строго ограниченный набор процедур, и крайне важно доносить это до сотрудников. Тогда опция может вполне оправдать себя, если ожидания совпадают с реальностью.

