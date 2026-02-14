  • Новость часаПри ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    14 февраля 2026, 00:36 • Новости дня

    Злоумышленник умер после нападения на жандармов в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, ранее осужденный за нападение на полицию в Бельгии, скончался от огнестрельных ран, полученных при атаке на жандармов в Париже.

    Как сообщает BFMTV, злоумышленник, напавший с ножом на жандармов возле Триумфальной арки, умер в больнице от полученных ран. Инцидент произошел в пятницу вечером во время церемонии зажжения Вечного огня.

    По данным Europe 1, один из стражей порядка открыл огонь после того, как мужчина проявил агрессию. Известно, что погибший ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за нападение на сотрудников правоохранительных органов в Бельгии.

    Расследованием инцидента занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Власти пока не раскрывают подробностей о мотивах напавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо вооруженных преступников на скутерах попытались проникнуть в бутик Chanel на бульваре Монтень в Париже.

    Полиция Франции задержала 13-летнюю школьницу по подозрению в угрозе убийства учителю, который показал карикатуры Charlie Hebdo.

    12 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    @ ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

    По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

     Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    13 февраля 2026, 20:23 • Новости дня
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула важность подготовки Европы к возможному конфликту высокой интенсивности, отметив это как лучший способ избежать угрозы.

    Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила в эфире телеканала Euronews, что Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности, передает РИА «Новости». Министр отметила, что лучший способ избежать военного столкновения – это как раз готовность к нему.

    По ее словам, в условиях, когда на территории Европы уже идет вооруженное противостояние, необходимо принимать меры для удержания ситуации под контролем.

    Ранее начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон 18 ноября 2025 года заявил, что страна должна быть готова к потерям среди военнослужащих и к экономическим трудностям для сдерживания «российской угрозы». Он подчеркнул, что Франции придется столкнуться с серьезными вызовами ради обеспечения безопасности.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и придерживается курса на снижение напряженности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США, Канады, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее.

    В то же время, Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил для общей защиты. А президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует предложить партнерам использовать французский ядерный потенциал для коллективной безопасности.

    Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    12 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС выработать позицию по безопасности для переговоров с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Он выступил с этим заявлением после завершения встречи глав государств и правительств стран ЕС, передает РИА «Новости».

    «У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», – подчеркнул Макрон.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал возвращение к диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    11 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова сравнила подход Макрона к контактам с Россией с игрой в наперстки

    Захарова сравнила диалог Макрона с Россией с игрой в наперстки

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией напоминают французскую политику XX века и игру в наперстки.

    Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией напоминает историю Франции XX века и походит на игру в наперстки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Захарова напомнила, что двойственность во внешней и внутренней политике Франции проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и французское Сопротивление. По ее словам, ситуация сегодня выглядит не как серьезная политическая игра, а как «какое-то наперсточничество».

    «Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», – отметила Захарова, объясняя суть ситуации.

    Она также подчеркнула, что вопрос стоит перед зрителем: «воздержится он от участия или попробует вывести наперсточника на чистую воду».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он хочет обсудить что-либо вместо подготовки шоу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Парижем, но пока не получила сигналов о желании начать диалог на высшем уровне.

    12 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией

    Захарова: За словами Макрона о России стоит желание вклиниться в переговоры

    Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что у Москвы есть все основания полагать: речь идет не о серьезной готовности к диалогу с учетом интересов России, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что Франция и Евросоюз пытаются продвинуть свои варианты урегулирования, причем зачастую – от имени так называемой «коалиции желающих». По ее словам, Париж пытается навязать Москве предложения, которые были разработаны без учета российских позиций.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    12 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Полиция во Франции раскрыла сеть мошенников в Лувре

    Parisien: Полиция раскрыла сеть мошенников во Франции в Лувре

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники парижского Лувра, занимавшиеся продажей фальшивых билетов, сообщает газета Parisien.

    По данным Parisien, полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были задержаны около десяти человек, среди которых оказались два работника музея и два экскурсовода. Они занимались продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле, говорится в сообщении полиции.

    Задержания прошли еще 10 февраля, однако известно о них стало только сейчас. Помимо сотрудников Лувра и экскурсоводов, в мошеннической схеме участвовали и посторонние люди. По данным издания, жертвами злоумышленников чаще всего становились туристы из Китая.

    В результате обысков правоохранители изъяли у подозреваемых три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, а также несколько банковских сейфов, в которых хранилось еще 200 тыс. евро. Около 200 тыс. евро были заблокированы на счетах задержанных.

    В руководстве Лувра сообщили, что инициировали операцию, подав запрос полиции после получения сведений о масштабных махинациях с билетами. В музее подозревают, что группа может быть связана с более крупной преступной сетью, и сейчас следствие продолжает выяснять детали.

    Отмечается, что осенью 2025 года Лувр уже оказался в центре нескольких скандалов из-за аварий и неудовлетворительного состояния внутренних конструкций музея. Кроме того, Лувр подвергся ограблению.

    В январе Лувр в Париже закрывался для посетителей из-за забастовки работников.

    Французский телеканал TF1 впервые обнародовал записи с камер, зафиксировавших действия грабителей, разбивавших витрины и забиравших ценные экспонаты.

    Ероме того, французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности.

    13 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Le Figaro: Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Лувре раскрыта мошенническая схема, позволившая похитить у музея огромную сумму через нелегальные экскурсии.

    Как сообщает RT, девять сотрудников Лувра были задержаны по подозрению в хищении средств музея. По данным издания Le Figaro, группа организовала схему проведения экскурсий в обход официальной кассы, устанавливая завышенные цены для посетителей.

    Сумма ущерба составила около 10 млн евро, что эквивалентно 917 млн рублей. Отмечается, что преступная деятельность могла вестись с начала 2024 года.

    В октябре прошлого года из Лувра также были украдены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении.

    Французский телеканал TF1 впервые опубликовал записи с камер, на которых видно, как грабители разбивают витрины и забирают ценные экспонаты.

    Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные украшения, но сами реликвии пока не найдены.

    Во время ограбления Лувра злоумышленники обошли все препятствия, однако совершили ошибки, что привело к поимке подозреваемых.

    Французские следователи подозревают охранника Лувра в передаче информации о системе безопасности, что позволило преступникам скрыться после нападения.

    12 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Ни Макрон, ни Мерц не пытались связаться с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток (прямых контактов с Россией), здесь особо попыток-то не нужно принимать», – заявил Песков журналистам. Он отметил, что президент России Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что при необходимости или желании европейские лидеры могут просто позвонить президенту России. По его словам, Путин всегда был открыт для диалога с коллегами из Европы.

    Ранее литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    11 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Швеция осудила призывы Франции к протекционизму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем скептическом отношении к предложению Франции о переходе к политике «Покупай европейское».

    Как пишет The Financial Times, по его словам, Европа не сможет добиться успеха, если будет следовать протекционистской повестке, которую продвигает Париж, несмотря на давление со стороны дешевого импорта из Китая и высоких цен на энергоносители.

    «Если основная идея заключается в том, чтобы защищать европейский бизнес, избегая торговли или партнерства с другими странами, то я очень скептически к этому отношусь», – отметил Кристерcсон в интервью изданию. Он подчеркнул, что ЕС должен конкурировать за счет качества и инноваций, а не за счет искусственной защиты рынка.

    Кристерcсон признал, что европейские компании сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая и недостаточной скоростью реакции на вызовы со стороны Брюсселя. После отказа от дешевого российского газа в 2022 году из-за событий на Украине и реализации климатической повестки, сотни предприятий прекратили работу, а экономика Евросоюза подверглась новому давлению.

    Он также поддержал идею так называемого прагматичного федерализма бывшего главы ЕЦБ Марио Драги и инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о более тесном сотрудничестве между коалициями стран, если согласие всех членов блока достичь невозможно. По мнению шведского премьера, ждать полного консенсуса нецелесообразно, и создание «коалиций желающих» может быть выходом, несмотря на возможные противоречия с правилами внутреннего рынка.

    Кристерcсон добавил, что у Европы есть свои преимущества, главным из которых он назвал единый внутренний рынок и призвал укреплять именно его. По мнению премьера, европейский бизнес всё чаще выражает недовольство из-за медленного темпа реформ, но Европа способна сохранить лидирующие позиции, если будет быстрее и гибче реагировать на вызовы.

    В среду Politico сообщала, что на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    12 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

    Monde: Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша выразила обеспокоенность инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Россией, пишет Monde.

    В статье Monde отмечается, что в Польше шаги французского лидера вызывают тревогу, так как страна граничит с Украиной и считает вопрос диалога затрагивающим ее безопасность, передает РИА «Новости».

    По мнению польских властей, время для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным еще не наступило. При этом они не выступают открыто против шагов Макрона.

    «Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать. И ничто не гарантирует, что это ускорит достижение мира на Украине», – заявил изданию польский дипломатический источник.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии мощностей у Европы для поставок самолетов ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передача самолетов для ВСУ из европейских стран, на которые рассчитывает Владимир Зеленский, фактически невозможна из-за отсутствия необходимых производственных мощностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, еще в 2023 году Зеленский сообщал о планах Швеции и Франции поставить Украине самолеты, однако за подписанными соглашениями пока не последовало реальных шагов, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Однако дальше деклараций о намерениях дело пока не пошло. В обозримой перспективе вряд ли что-либо в этом плане изменится. В Европе банально нет производственных мощностей для реализации столь амбициозных планов». По мнению МИД, перспективы появления у ВСУ западных самолетов остаются крайне туманными.

    Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что новые военно-финансовые транши, о которых регулярно объявляет Зеленский со стороны Запада, свидетельствуют об отсутствии стремления к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что сделка по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen маловероятна – на нее нет денег ни у Украины, ни у Швеции, ни у ЕС.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что французские власти намерены предоставить Украине истребители Mirage 2000.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    13 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Дмитриев отреагировал на решение Макрона создать канал связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

    Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

    Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

    Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

    Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

