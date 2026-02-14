Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Злоумышленник умер после нападения на жандармов в Париже
Мужчина, ранее осужденный за нападение на полицию в Бельгии, скончался от огнестрельных ран, полученных при атаке на жандармов в Париже.
Как сообщает BFMTV, злоумышленник, напавший с ножом на жандармов возле Триумфальной арки, умер в больнице от полученных ран. Инцидент произошел в пятницу вечером во время церемонии зажжения Вечного огня.
По данным Europe 1, один из стражей порядка открыл огонь после того, как мужчина проявил агрессию. Известно, что погибший ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за нападение на сотрудников правоохранительных органов в Бельгии.
Расследованием инцидента занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Власти пока не раскрывают подробностей о мотивах напавшего.
