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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    16 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    19 комментариев
    4 июля 2024, 01:50 • Новости дня

    Израиль присоединил к своей территории тысячи гектаров палестинской земли

    Tекст: Максим Попов

    Власти Израиля объявили государственной землей участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, сообщила правозащитная организация «Шалом ахшав».

    По данным правозащитников, это самая большая палестинская территория, которая была признана государственной землей Израиля за последние 30 лет, передает РИА «Новости».

    Известно, что с начала 2024 года Израиль уже объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями. Правозащитники отмечают, что такая практика является одним из основных методов, с помощью которого Тель-Авив стремится утвердить контроль над участками на оккупированных территориях.

    Напомним, в середине июне министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур раскрыл ежедневный ущерб из-за операции Израиля.


    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    3 июля 2024, 17:52 • Новости дня
    В МИД решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не пойдет на контакт с США из-за опасного сближения американских беспилотников с российскими самолетами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подтвердил, что «никаких контактов не будет». По его словам, опасные маневры совершали именно американские беспилотники. Рябков добавил, что если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВВС США над территорией Сирии дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России. 29 июня российский истребитель Су-35 был вынужден совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с американским беспилотником в Сирии.

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    3 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во Втором Западном окружном военном суде вынесен приговор сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые планировали вступить в ВСУ и воевать против российской армии.

    Старшего брата Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 годам заключения, Алексея – к 17 годам, Тимофея – к 17 годам, передает ТАСС.

    Каждый из осужденных проведет первые три года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также всем братьям ограничена свобода на два года после отбытия наказания.

    Ожидается, что защита намерена обжаловать это решение, адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на снисхождении.

    Источник сообщал, что все трое Ащеуловых признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.

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    3 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство обороны России сообщило, что экипаж одного из танков Т-80 в составе группировки войск «Восток» в зоне СВО самостоятельно усовершенствовал свою машину, оснастив ее дополнительной защитой.

    В заявлении отмечается, что данная защита эффективна против FPV-дронов и магнитных мин. «На передней части танка установлен специальный трал, который используется для разминирования проходов», – передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение.

    Также сообщается, что танкисты укрепляют броню с помощью навесных козырьков и стальных листов на корпусе. Дополнительная динамическая защита устанавливается на днище, чтобы защитить машину от взрывов магнитных мин.


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    3 июля 2024, 18:23 • Новости дня
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    @ Александр Астафьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать поставки газа в Европу по территории Украины после 2024 года, когда истекает срок действия действующего контракта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

    Новак отметил, что это зависит в первую очередь от Украины. По его словам, транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. «От их желания зависит», – сказал он. Вице-премьер добавил, что Россия готова поставлять, но здесь вопрос не в РФ, передает ТАСС.

    В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины и другими маршрутами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    3 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии

    Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Тбилиси назвал «предвзятой» резолюцию ПА ОБСЕ из-за формулировки о том, что «необходимо примирение контролируемой Тбилиси Грузии, Абхазии и Осетии» и отказался ее подписывать, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правящая «Грузинская мечта» выступила со специальным заявлением о том, что такая формулировка «противоречит государственным интересам Грузии и играет на руку Кремлю», так как Россия не упоминается как «сторона конфликта».

    Формулировку резолюции в Тбилиси назвали «странной конструкцией».

    Также Тбилиси возмущен, что на сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте не удалось добавить в итоговый документ положение о «вредоносных действиях России» и осудить Россию за якобы «ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.

    Депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили особо отметил, что проект резолюции, который решила не подписывать «Грузинская мечта», внесли представители Америки, которая, наряду с ОБСЕ, участвует в проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссиях по Закавказью.

    «Это вызывает сожаление и льет воду на мельницу России. И при этом США заверяют нас в партнерстве. Это – двойные стандарты», – заключил он.

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    3 июля 2024, 10:52 • Новости дня
    Крановщик в Москве погиб из-за жары на высоте 90 метров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице рабочий башенного крана потерял сознание из-за сильной жары на высоте порядка 90 метров, после чего он скончался, сообщил источник в экстренных службах города.

    Мужчина потерял сознание в кабине крана на стройплощадке высотного здания, на место направили спасателей, но они долго не могли проникнуть в кабину из-за сильного бокового ветра, сказал собеседник РИА «Новости».

    После проникновения в кабину удалось установить, что рабочий погиб.

    Источник в правоохранительных органах указал, что по факту смерти человека ведется проверка.

    В ноябре прошлого года в подмосковном Красногорске упал башенный кран, крановщику, находившемуся в кабине, удалось выжить.

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    3 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийск в Краснодарском крае опубликовало российское Минобороны.

    В ролике запечатлено, как ВС России в ночное время уничтожают украинские водные дроны дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего уничтожено два катера, они следовали в сторону Новороссийска.

    В ночь на среду безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск, атаку отбили.

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    3 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей не оставаться на «открытом пространстве около моря».

    На днях российские войска ударили по местам хранения и подготовки беспилотных водных украинских катеров.

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    3 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Госдеп пригрозил разрешить Украине увеличить дальность ударов по России

    Госдеп: ВСУ увеличат дальность ударов по России в случае расширения фронта

    Госдеп пригрозил разрешить Украине увеличить дальность ударов по России
    @ IMAGO/MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

    По его словам, ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

    Коментарии (38)
    3 июля 2024, 13:58 • Новости дня
    Район «Новый» в Часовом Яре полностью освобожден от ВСУ
    Район «Новый» в Часовом Яре полностью освобожден от ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки полностью освободили район «Новый» в городе Часов Яр в ДНР, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Южная» активными действиями полностью освободила этот район города, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны у Васюковки, Калининой, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородка и Веселого Гая в ДНР.

    Отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона «Опфор».

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 450 человек, два танка, три боевые бронированные машины, включая американский БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», три орудия Д-20, американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. Ликвидированы четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    3 июля 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Опубликованы кадры удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ на аэродроме в Кривом Роге

    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому «Долгинцево» в Кривом Роге Днепропетровской области, уничтожив украинскую технику.

    Эксклюзивные кадры удара, снятые с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предоставили «Известиям». На кадрах видно, как ракета «Искандер-М» поражает цели на аэродроме, вызывая взрывы и детонацию боеприпасов.

    Отмечается, что целью удара стали самолеты и техника украинских националистов, расположенная на объекте «Долгинцево».

    Ранее российское Минобороны опубликовало видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийска в Краснодарском крае.

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    3 июля 2024, 09:46 • Новости дня
    Минфин: Курортный сбор преобразуют в туристический налог

    Минфин: Курортный сбор преобразуют в туристический налог с повышением ставки до 5%

    Минфин: Курортный сбор преобразуют в туристический налог
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Налоговые поправки ко второму чтению предусматривают преобразование курортного сбора в туристический налог с повышением ставки с 1% от стоимости проживания в 2025 году до 5%, сообщают в пресс-службе Минфина.

    Отмечается, что муниципалитеты самостоятельно будут решать, вводить ли налог на своей территории и устанавливать его ставку (не выше 5%), передает РИА «Новости».

    При этом средства от налога будут направляться в бюджеты муниципалитетов и использоваться для развития туристической инфраструктуры.

    Известно, что налог не будут платить участники СВО и члены их семей, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

    Также от уплаты налога освобождаются лица, проживающие в санаториях и на турбазах по путевкам социального обеспечения, спортсмены, тренеры и другие лица, участвующие в официальных спортивных мероприятиях.

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    3 июля 2024, 17:28 • Новости дня
    Посол США: Байден разрешил Киеву бить оружием США по граничащему с Харьковом региону РФ
    Посол США: Байден разрешил Киеву бить оружием США по граничащему с Харьковом региону РФ
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары по российской территории на границе с Харьковской областью, заявила посол США в России Линн Трейси.

    В интервью RTVI Трейси заявила, что Байден принял решение о том, как Украина может использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами. «Оно состояло в том (и это оговаривалось предварительно), что оружие предназначается для защиты Украиной своей территории. Не так давно он внес некоторые изменения, которые затрагивают один конкретный регион. Это область на границе с Харьковом, поскольку мы видели, что Россия наносит по Харькову множество мощных ударов», – заявила  Трейси.

    По ее словам, это позволило Украине «защищаться от ударов, которые наносились с российской стороны границы и были направлены на Харьков».

    Ранее Госдеп подтвердил снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России. По заявлению ведомства, Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова».

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    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге
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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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