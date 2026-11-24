Reuters: Глава Латвии заявил о возможном переломе на Украине весной

Tекст: Катерина Туманова

Ситуация на Украине может кардинально измениться в 2027 году из-за состояния российской экономики и растущего международного давления, передает Reuters слова президента Латвии.

Ринкевич, находящийся в Нью-Йорке в связи с председательством Латвии в Совете Безопасности ООН, отметил, что, по его мнению, Москва не заинтересована в реальном прекращении войны, а новые переговоры о перемирии, скорее всего, использует как «уловку» для продолжения полномасштабного вторжения.

По его мнению, украинская сторона столкнулась с тяжелой зимой и ударами по инфраструктуре, однако Европа продолжит оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

«Если мы увидим, что Украина выживает с военной и экономической точек зрения, а я уверен, что она выживет, то переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной или летом», – отметил Ринкевич.

Латвийский президент выразил обеспокоенность ростом числа гибридных операций против европейских стран, включая кибератаки и диверсии. По его оценкам, Россия действует осторожно и старается не пересекать красные линии, которые могли бы спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД вызвал 24 ноября временного поверенного Латвии.

В субботу премьер Латвии Кулбергс исключил возобновление отношений с Россией. В сентябре Ринкевич признал неспособность Запада отбивать российские атаки в случае расширения противостояния.