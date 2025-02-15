Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам 14,6 млн рублей
Жительница Ленобласти перевела мошенникам более 14,6 млн рублей
В Ленинградской области 73-летняя женщина на «безопасный счет» мошенникам 14,6 млн рублей, поисками аферистов занялась полиция, сообщили в ГУ МВД России.
В полицию города Сосновый Бор поступило заявление от 73-летней женщины, проживающей на проспекте Героев. Неизвестные убедили ее, что для защиты сбережений от мошенничества следует перевести деньги на так называемый безопасный счет, передает РИА «Новости».
В МВД России сообщили, что женщина использовала мобильное приложение и банкоматы для перевода злоумышленникам более 14,6 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция активно разыскивает предполагаемых преступников.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупреждал о рисках использования мошенниками СНИЛС для оформления кредитов и доступа к «Госуслугам». До этого российская актриса Елена Цорн стала жертвой мошенников, которые убедили ее переписать квартиру в центре Москвы стоимостью 50 млн рублей.
Между тем, полицейские задержали аферистов, укравших 421 млн рублей у женщины из Самары.