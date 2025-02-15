Пенсионерка из Ленобласти отдала мошенникам 14,6 млн рублей

Жительница Ленобласти перевела мошенникам более 14,6 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

В полицию города Сосновый Бор поступило заявление от 73-летней женщины, проживающей на проспекте Героев. Неизвестные убедили ее, что для защиты сбережений от мошенничества следует перевести деньги на так называемый безопасный счет, передает РИА «Новости».

В МВД России сообщили, что женщина использовала мобильное приложение и банкоматы для перевода злоумышленникам более 14,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция активно разыскивает предполагаемых преступников.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупреждал о рисках использования мошенниками СНИЛС для оформления кредитов и доступа к «Госуслугам». До этого российская актриса Елена Цорн стала жертвой мошенников, которые убедили ее переписать квартиру в центре Москвы стоимостью 50 млн рублей.

Между тем, полицейские задержали аферистов, укравших 421 млн рублей у женщины из Самары.