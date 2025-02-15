Мошенники начали использовать СНИЛС для оформления кредитов

Юрист Виноградов рассказал о рисках использования СНИЛС для мошенничества

Tекст: Александра Юдина

По его словам, с помощью данных СНИЛС злоумышленники могут попытаться оформить кредит на имя человека, особенно в микрофинансовых организациях, где проверка клиентов менее строгая, передает «Лента.ру».

Юрист подчеркнул, что СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности, содержащим важные персональные данные. Он отметил, что наличие копии паспорта в дополнение к СНИЛС может значительно облегчить задачу мошенников по получению кредита на чужое имя.

Виноградов также рассказал о другой схеме, когда злоумышленники, используя СНИЛС и дополнительную информацию, получают доступ к «Госуслугам». Это позволяет им вносить изменения в данные, например, номера карт и счетов, что может привести к неправомерному получению налоговых вычетов и социальных выплат.

Эксперт предупредил, что СНИЛС может быть использован для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях. Анализируя доходы и социальную активность через СНИЛС, мошенники оценивают финансовое положение жертвы по данным о пенсионных отчислениях, делая ее уязвимой для дальнейших атак.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило граждан о фишинговых атаках, которые осуществляются от имени интернет-магазина Ozon с целью кражи данных.

Также МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.