Власти расширили список товаров для биржевого мониторинга цен
Рыбная продукция и основные промысловые виды рыб теперь вошли в список товаров, цены на которые отслеживаются на основе биржевых данных, сообщается на сайте кабмина.
Правительство России расширило перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных, передает ТАСС. Теперь в этот список официально включена рыбная продукция, что закреплено соответствующим постановлением кабмина.
В сообщении правительства отмечено, что в перечень вошли такие основные промысловые виды рыб, как минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия и лососевые – горбуша, кета и нерка. «Правительство включило рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Постановление об этом подписано. Решение даст возможность отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара и будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке», – говорится в сообщении.
Участники рынка теперь обязаны передавать на биржу информацию о внебиржевых сделках с рыбной продукцией, если объем сделки составляет не менее десяти тонн. Это требование распространяется как на внутренний, так и на внешний рынок. С 1 ноября 2025 года предоставление такой информации будет возможным на добровольной основе, а с 1 марта 2026 года станет обязательным. В правительстве подчеркнули, что отсроченное вступление новых требований позволит участникам рынка адаптироваться к изменениям.
