Власти России сообщили о разработке мер по оздоровлению топливного рынка

Новак сообщил о стабильной ситуации на топливном рынке в России

Tекст: Антон Антонов

Вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний с представителями Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Госдумы, Петербургской биржи и нефтяных компаний по вопросам внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщается на сайте кабмина.

В ходе обсуждения участники отметили, что производители выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива, соблюдая баланс и оптимизируя логистику. Минтранс подтвердил своевременную отгрузку нефтепродуктов в полном объеме. Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохранятется запрет на экспорт топлива.

«В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию», – говорится в сообщении.

Новак поручил Минэнерго продолжать контроль над рынком для надежного обеспечения внутреннего спроса и поддержания баланса цен, особенно накануне зимнего сезона. Минэкономразвития предстоит проанализировать факторы, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Вице-премьер подчеркнул необходимость скоординированных действий всех участников рынка для предотвращения роста цен и обеспечения доступности топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России продлило запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Новак заявил, что Министерство энергетики контролирует ситуацию с обеспечением бензином российских регионов.