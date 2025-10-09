Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Российское правительство прорабатывает ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление топливного рынка, сообщил кабмин.
Вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний с представителями Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Госдумы, Петербургской биржи и нефтяных компаний по вопросам внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщается на сайте кабмина.
В ходе обсуждения участники отметили, что производители выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива, соблюдая баланс и оптимизируя логистику. Минтранс подтвердил своевременную отгрузку нефтепродуктов в полном объеме. Вице-премьер отметил, что ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохранятется запрет на экспорт топлива.
«В рамках исполнения поручения вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности. Мониторинг позволяет отслеживать динамику цен в разных регионах и объем потребления, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию», – говорится в сообщении.
Новак поручил Минэнерго продолжать контроль над рынком для надежного обеспечения внутреннего спроса и поддержания баланса цен, особенно накануне зимнего сезона. Минэкономразвития предстоит проанализировать факторы, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Вице-премьер подчеркнул необходимость скоординированных действий всех участников рынка для предотвращения роста цен и обеспечения доступности топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России продлило запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Новак заявил, что Министерство энергетики контролирует ситуацию с обеспечением бензином российских регионов.