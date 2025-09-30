Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
Введен полный запрет экспорта бензина и частичный на дизель
Кабинет министров установил новые ограничения на вывоз топлива за пределы России, распространив их на участников рынка до конца года.
Правительство продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 декабря 2025 года, передает ТАСС. Запрет распространяется на всех экспортеров, включая производителей.
Также введено ограничение на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей. Это касается только тех компаний, которые не являются непосредственными производителями топлива. В частности, под новые правила попадет топливо, приобретенное на биржевых торгах.
В кабмине уточнили, что цель нововведений – стабилизация ситуации на внутреннем рынке и недопущение дефицита топлива. Новые меры должны обеспечить приоритетное снабжение внутреннего потребителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе введен лимит на продажу бензина в 30 литров на один автомобиль или канистру.
Министерство энергетики России сохраняет задачу удержать рост цен на бензин в 2026 году на уровне инфляции.
Минэнерго и региональные управления ФАС направили владельцам АЗС запросы с требованием обосновать повышение цен на топливо.