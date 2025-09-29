  • Новость часаБелгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    29 сентября 2025, 09:25 • Новости дня

    В Севастополе ограничили продажу бензина из-за ажиотажа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Севастополе введен лимит на продажу бензина в 30 литров на один автомобиль или канистру, чтобы обеспечить топливом все заправки.

    Поставки бензина в Севастополь идут без перерыва, однако из-за ажиотажного спроса на автозаправках пока не удается наладить плановый режим продаж, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

    По его словам, чтобы стабилизировать ситуацию, на заправках сети ТЭС с понедельника вводится ограничение: не более 30 литров бензина марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 на один автомобиль или одну канистру.

    Губернатор уточнил: «То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике».

    При этом продажа дизельного топлива в Севастополе продолжается без ограничений, отметил Развожаев. Власти призывают граждан не создавать искусственный дефицит и не закупать топливо впрок, чтобы обеспечить равномерное распределение бензина по всем автозаправкам города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго отметило, что ведомство постоянно контролирует топливный рынок и формирует запасы нефтепродуктов для сдерживания цен. Власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России до конца года для всех участников рынка, в том числе нефтеперерабатывающих заводов.

    28 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю

    Песков: Все понимают, каким будет ответ Москвы на попытку ВСУ атаковать Кремль

    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит, поскольку последствия и так всем очевидны.

    Обсуждать реакцию Москвы на возможную попытку Киева атаковать Кремль не стоит, отметил Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул: «Наш верховный главнокомандующий, президент [Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают».

    Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается произвести впечатление на западных союзников, изображая себя «бравым воякой», однако ситуация на фронте, по словам пресс-секретаря, свидетельствует о противоположном. Представитель Кремля также добавил, что позиции Украины на переговорах ухудшаются.

    Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в качестве ответной меры на возможные удары России по энергетической инфраструктуре Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается вывести Запад на прямое столкновение с Россией.

    28 сентября 2025, 14:22 • Новости дня
    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»

    Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на атаки НАТО по самолетам России

    @ Рамиль Ситников/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты являются необдуманными и быстро сойдут на нет. Однако если силы НАТО собьют «что-то российское» над Калининградской областью, тогда придется воевать «на все деньги».

    Заявление Александра Лукашенко прозвучало в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Глава Белоруссии отметил, что угрозы НАТО о возможном сбитии российских летательных аппаратов – не более чем публичные слова без реального намерения, но предупредил о последствиях. «Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как», – заявил Лукашенко.

    По его словам, если кто-либо из стран НАТО решится на подобные действия, за этим сразу последует ответ. Президент подчеркнул: «То, что они заявили, что будут сбивать. Ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят».

    Лукашенко выразил уверенность, что ситуация не выйдет из-под контроля, а резкие заявления западных стран вскоре прекратятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки сбить объекты в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны НАТО быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    28 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Президент Молдавии заявила о фальсификациях на выборах при помощи каруселей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Молдавии Майя Санду заявила о применении схемы «карусели» на парламентских выборах, когда избиратели выносили чистые бюллетени для последующего вброса уже заполненных.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о случаях фальсификаций на парламентских выборах, которые были организованы с помощью так называемых каруселей, передает ТАСС. В специальном обращении к гражданам, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ), Санду рассказала о выявленных нарушениях.

    «Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», – заявила президент. По ее словам, власти принимают меры для предотвращения подобных нарушений и призывают граждан проявлять бдительность.

    Санду подчеркнула, что обеспечение прозрачности и честности выборов является приоритетом для ее администрации. Она также сообщила, что все факты нарушений будут тщательно расследованы компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    28 сентября 2025, 23:30 • Новости дня
    Оппозиционные Санду силы набрали более 51% голосов после подсчета 50% протоколов

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционные партии Молдавии после подсчета 50% протоколов набрали 51,02%, что позволяет им опередить правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 42,40%, следует из данных ЦИК.

    Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии свидетельствуют о том, что оппозиционные партии в совокупности набрали 51,02% голосов, приводит РИА «Новости» данные ЦИК республики.

    Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила 42,40% голосов. Патриотический блок оппозиции лидирует среди несистемных сил с 29,85%.

    По информации комиссии, блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» – 6,86%, партия «Наша партия» – 6,39%.

    Напомним, для прохождения в парламент партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    29 сентября 2025, 00:01 • Новости дня
    Патриотический блок заявил о победе оппозиции на выборах в парламент Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры патриотического блока, среди которых экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, а также сторонники оппозиции после окончания парламентских выборов вышли к зданию ЦИК в Кишиневе с требованиями честного подсчета голосов.

    Как заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон, оппозиция выиграла выборы.

    «Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентского большинства, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство», – приводит ТАСС слова Додона.

    Он добавил, что выступления сторонников перед ЦИК – это способ дать понять, что «махинаций с голосами» допущено не будет. По его словам, сторонники и представители блока выступят еще и в понедельник в полдень на массовой акции перед ЦИК.

    Додон уточнил, что свои голоса оппозиционный блок будет защищать. Он добавил, что, по состоянию на 23.00, «партия власти уступила оппозиции», отмечает РИА «Новости».

    Согласно счетчику на сайте ЦИК Молдавии, после подсчетов 80% протоколов, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набрали 49,05%, опередив правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) с 44,55% голосов.

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент страны. Для прохождения партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 50% протоколов набрали более 51% голосов.

    28 сентября 2025, 18:42 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация главы США рассматривает вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk на Украину, окончательное решение остается за президентом США.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает потенциальную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости». Вэнс отметил, что решение по этому вопросу будет принимать лично президент США.

    «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент… мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме», – заявил Вэнс в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности передачи ракет Киеву. Он также добавил, что данный вопрос находится на этапе активных дискуссий, однако пока не принято окончательного решения.

    По словам Вэнса, рассматриваются различные сценарии, однако администрация Трампа пока не озвучила детали обсуждаемых условий поставки вооружения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.


    28 сентября 2025, 12:11 • Новости дня
    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии

    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением, где обвинила участников выборов в коррупции и пообещала раскрыть доказательства нарушений.

    В Молдавии уже начинают обсуждать возможную отмену итогов парламентских выборов, сообщает «Комсомольская правда».

    Президент страны Майя Санду выступила с обращением к гражданам, в котором заявила о предполагаемых фактах коррупции на выборах и попытках дестабилизации.

    «Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — заявила Санду.

    Президент также отметила готовность обнародовать доказательства, подтверждающие коррупционные схемы, связанные с избирательным процессом. По словам Санду, расследования по этим фактам уже ведутся, и власти намерены действовать строго в рамках закона.

    Скандальная атмосфера вокруг выборов подогревается сообщениями о проведении обысков в домах депутатов, которые, по мнению политиков, неугодны нынешней власти. Некоторые из них даже подверглись попыткам ареста. Российских наблюдателей на участки в Молдавии не пустили, что также стало предметом критики со стороны оппозиции.

    Утром в воскресенье в Москве открылись два избирательных участка, где проживающие в России граждане Молдавии с утра голосуют за 101 депутата нового парламента.

    Накануне выборов Молдавия отказала десяткам иностранцев во въезде.

    По мнению экспертов, прозападная и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций.

    28 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Радиостанция Судного дня передала два сообщения за воскресенье

    Tекст: Ольга Иванова

    Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», дважды вышла в эфир с новыми сообщениями, последнее прозвучало ближе к вечеру.

    Радиостанция УВБ-76, называемая «радиостанцией Судного дня», дважды за воскресенье передала новые сообщения, пишет РИА «Новости». В 15.41 по московскому времени в эфир было передано сообщение с кодовым словом «Капосорт».

    Позже, в 16.58, радиостанция вновь вышла в эфир и произнесла слово «Бирючий», о чем сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее трансляции.

    УВБ-76 – это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая большую часть времени транслирует жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция УВБ-76 утром 12 сентября передала четыре новых закодированных сообщения с различными позывными и числовыми кодами. «Радиостанция Судного дня» ранее передала сообщение на фоне падения беспилотника в Польше.

    28 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные подразделения улучшили позиции и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ на различных участках фронта, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка в Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны России. Отмечается поражение двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ. На Харьковском направлении российские силы нанесли урон механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Волчанска и Охримовки.

    По данным Минобороны, ВСУ на этих направлениях потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами. Подразделения группировки «Запад» также улучшили свои позиции, атаковав украинские формирования в районах Торского, Лозового, Новоселовки в ДНР и Купянска в Харьковской области, уничтожив более 230 военнослужащих противника, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Юг» освободила населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. В результате боев в районах Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла урон трем механизированным, воздушно-десантной бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровское, Красноармейск, Владимировка в ДНР и Дачное в Днепропетровской области. Потери украинских формирований превысили 410 военнослужащих, шесть бронированных машин, включая HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

    На направлениях, где действуют войска группировки «Восток», российские силы продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся урон различным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка в Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное в Днепропетровской области и Искра в ДНР. Потери противника составили до 205 человек, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На Днепровском направлении российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял более 80 военнослужащих, автомобиль, два артиллерийских орудия и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Среди уничтоженной техники – радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов и материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали склады беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах. Средствами ПВО за сутки были сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотников самолетного типа.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 зенитных комплекса, 24 418 танков и других бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 103 орудия и миномета, а также 39 015 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль большей части Купянска. Военное ведомство сообщило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Министерство обороны также проинформировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    28 сентября 2025, 16:39 • Новости дня
    Маск оценил слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

    Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

    @ Francis Chung/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Реакция Илона Маска последовала после заявления Павла Дурова о поступившей просьбе Франции заблокировать ряд Telegram-каналов из Молдавии.

    Илон Маск кратко прокомментировал публикацию Павла Дурова в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Под постом Дурова, где тот рассказал о просьбе цензурировать список якобы «проблемных» каналов из Молдавии, предприниматель написал: «Вау».

    В настоящее время Telegram продолжает работать в Молдавии без ограничений. Власти страны пока официально не комментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров также подчеркнул, что мессенджер пока не поддается давлению и не намерен вводить подобную цензуру.

    Мария Захарова прокомментировала действия Парижа по цензурированию Telegram.

    28 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Немецкие пилоты сообщили о резком росте GPS-сбоев на рейсах
    @ Arne Dedert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В августе в Германии зафиксировано 447 случаев помех GPS, что более чем в 17 раз превышает показатели 2023 года.

    Сотни немецких пилотов пожаловались на неисправности GPS, пишет РБК. Управление воздушным движением Германии (DFS) зафиксировало 447 случаев помех в августе 2025 года, что более чем на 2500% превышает показатели 2023 года, когда было всего 25 инцидентов. Журналисты Die Welt предполагают, что причиной сбоя могли стать мощные глушители.

    Федеральная ассоциация экономики воздушного транспорта оценила ситуацию как угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов и призвала к усилению защиты инфраструктуры.

    Исполнительный директор BDL Иоахим Ланг заявил: «Недавние инциденты ясно демонстрируют, как можно нанести максимально возможный ущерб критически важной инфраструктуре минимальными усилиями».

    Министерство внутренних дел Германии намерено принять закон о повышении стандартов защиты авиации. По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, больше всего инцидентов зафиксировано в районе Балтийского моря и над Балтикой.

    Власти связывают рост угрозы с активностью беспилотников. В сентябре министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил о появлении целых роев дронов на севере Германии и анонсировал создание центра по защите от беспилотников.

    По данным Der Spiegel, в последние месяцы неопознанные дроны неоднократно появлялись вблизи стратегических объектов, в том числе на полигонах, где проходят учения украинских военных. Власти Германии считают, что такие инциденты представляют угрозу и могут быть связаны с разведкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Гленн Дизен заявил, что западные страны намеренно распространяли ложь о якобы глушении Россией GPS-сигналов для провоцирования эскалации ситуации на Украине.

    Издание Financial Times сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту Пловдива из-за сбоя навигационных систем, и в инциденте обвинили Россию. Позже расследование опровергло факт сбоя GPS при посадке рейса фон дер Ляйен.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал обвинения Евросоюза в адрес России по поводу якобы совершенной GPS-атаки на самолет фон дер Ляйен.

    28 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии

    Политологи: Власти Молдавии готовы аннулировать итоги выборов в Молдавии

    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Майи Санду сделала все возможное для потенциального аннулирования итогов парламентских выборов в Молдавии. Правительство искусственно занижает число голосующих, а также активно продвигает тему «российского вмешательства» в электоральный процесс, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Крохин и Павел Данилин. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену результатов выборов.

    «Вероятность «румынского сценария» на парламентских выборах в Молдавии, то есть аннулирования результатов под предлогом «внешнего вмешательства» – крайне велика. Администрация Майи Санду искусственно ограничивает количество голосующих. Перекрыты несколько логистических коридоров, связывающих Молдавию и Приднестровье. Соответственно, часть граждан просто не может добраться до избирательных участков», – считает политолог Павел Данилин.

    «Кроме того, в Россию, где проживает около 300 тыс. молдаван, было отправлено лишь десять тысяч бюллетеней. Для сравнения: в Европу, при том же количестве выходцев из этой республики, поступило 400 тыс. бланков для голосования. Санду демонстрирует поразительное пренебрежение по отношению к собственным же гражданам», – продолжает эксперт.

    «В то же время европейцы призывали Павла Дурова ограничить публикации, содержащие якобы «пророссийскую пропаганду». Молдаванам пытаются навязать позицию действующей администрации как единственно верную. Все остальные точки зрения заранее заклеймены. Параллельно с этим людей запугивают: мол, если они сделают «неправильный» выбор, тогда государство погрузится в пучину конфликтов», – отмечает он.

    «Тем не менее все эти трюки не способствуют росту популярности партии Санду. В настоящий момент ее поддерживают лишь 30% населения республики. Таким образом, если власти пойдут на откровенную фальсификацию выборов, то в стране наверняка начнутся протесты», – полагает Данилин.

    С возможностью реализации «румынского сценария согласен и политолог Олег Крохин. «Напомню, что Бухарест в 2024 году через конституционный суд отменил итоги первого тура голосования за президента, где лидировал правый кандидат Кэлин Джорджеску, обвинив Россию в «дезинформации» через TikTok и Telegram», – сказал он.

    «Президент Молдавии Майя Санду аналогично допускает аннулирование итогов парламентских выборов. Конечное решение будет за судом, который, впрочем, также подконтролен ее партии «Действие и справедливость» (ПАС). Стоит отметить, что ни один социологический опрос не дает ей большинства, и заявления главы государства о готовности к коалиции с проевропейскими силами подтверждают ее неверие в победу», – отмечает он.

    «Параллели с Румынией очевидны: в обоих случаях власть использует обвинения в «иностранном вмешательстве» для оправдания манипуляций. При этом в Молдавии ПАС способна оказать давление на суд, чтобы аннулировать неприятные результаты», – добавляет эксперт.

    «Особенно показательна цензура в Telegram: год назад французы просили Павла Дурова заблокировать консервативные каналы в Румынии перед выборами, а сейчас он раскрыл аналогичный запрос по Молдавии. Это прямое свидетельство грубого вмешательства Евросоюза в дела республики», – уточняет собеседник.

    Эксперт также отмечает, что в течение дня выборов Санду по меньшей мере три раза заявляла об обнаружении фальсификаций. «Настолько частые обращения говорят о готовности Кишинева аннулировать итоги выборов. Однако подобный шаг может спровоцировать протесты и усилить пророссийские настроения», – добавляет он.

    «Это также свидетельствует об огромном расколе между Санду и гражданами Молдавии. Ее действия и риторика показывают нежелание отдавать власть, даже если результаты выборов отразят волю большинства, что грозит еще большим кризисом доверия и дестабилизацией», – заключил Крохин.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену итогов парламентских выборов. По ее словам, в ходе голосования были обнаружены признаки вмешательства, а также попытки дестабилизации внутриполитической обстановки. Она также заявила о готовности обнародовать соответствующие доказательства.

    Санду добавила, что расследование по некоторым фактам коррупции в рамках организации выборов уже начато. При этом власти страны намерены действовать «строго в рамках закона». Об опасности аннулирования итогов голосования предупреждает и экс-президент Молдавии Игорь Додон. На этом фоне он призвал граждан собраться на акцию протеста у здания парламента.

    Он также обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов. Кроме того, Додон напомнил об исключении партии «Сердце Молдовы» из выборов накануне голосования.

    Между тем владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что год назад во время пребывания в Париже к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.

    28 сентября 2025, 15:47 • Новости дня
    В Москве пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей

    Tекст: Евгения Караваева

    Бутырская межрайонная прокуратура обвинила двух мужчин, которые пытались получить крупную сумму денег от пожилого москвича по указанию мошенников.

    Двое жителей Ульяновской области обвиняются в покушении на мошенничество, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

    По данным следствия, обвиняемые нашли объявление о «работе» в интернете и прибыли в Москву для получения денег по указанию телефонных мошенников. Соучастники представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали пенсионера выплатить несуществующий долг под угрозой уголовного преследования.

    Потерпевший выявил признаки обмана и обратился в полицию. При попытке передачи более 1,4 млн рублей злоумышленники были задержаны после того, как назвали кодовое слово. В мессенджерах обвиняемым направлялись подробные инструкции, описание потерпевшего и требования к внешнему виду.

    По версии следствия, после получения денег фигуранты должны были перевести их на криптовалютный кошелек сообщников для сокрытия следов. Обвиняемые признали вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты установили, что 77% мошенников терпят неудачу при попытках обмана.

    28 сентября 2025, 10:27 • Новости дня
    Украинцы начали платить McDonald's до 15 тыс. долларов ради брони от мобилизации
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Украины призывного возраста соглашаются на трудоустройство в McDonald's, выплачивая за это до 15 тыс. долларов ради получения брони от мобилизации.

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала пользоваться преференциями, аналогичными госпредприятиям, благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mash.

    Кулеба ранее утверждал, что McDonald's должен оставаться в стране даже во время боевых действий, поскольку является символом евроинтеграции.

    На территории страны сейчас работает более 100 точек McDonald's, в которых официально трудятся 7,5 тыс. человек. Это число сравнимо с тремя военными полками. Граждане призывного возраста готовы платить за трудоустройство в McDonald's суммы до 15 тыс. долларов, чтобы получить бронь от мобилизации.

    На этом фоне McDonald's обнародовал отчет по выручке за 2024 год. По сравнению с 2023 годом доход компании вырос на 30% и достиг 13 млрд гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили стоимость «спасения» от мобилизации. Житель Волынской области отдал крупную сумму священнослужителю, чтобы стать дьяконом и избежать призыва. А экипажи территориальных центров комплектования получают по 200 долларов за каждого задержанного призывника.

    29 сентября 2025, 00:40 • Новости дня
    В Приднестровье оппозиционный Патриотический блок получил 51,02% голосов
    @ Скриншот с сайта ЦИК Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент Молдавии после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%, следует из диаграммы ЦИК.

    Оппозиционный действующей власти Патриотический блок набрали 51,02% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК Молдавии. У правящей партии «Действие и солидарность», контролировавшей в прошлом парламенте большинство мест, – 29,89% голосов.

    В Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Приднестровья заявило, что Кишинев предприняли ряд мер, осложнивших участие приднестровцев в выборах. В частности было ограничено движение по мостам через Днестр, по которым жители Приднестровья добирались до избирательных участков. Число самих участков также было сокращено в несколько раз.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов.

