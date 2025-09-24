Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.10 комментариев
В Минэнерго сообщили о ежедневной работе по стабилизации цен на топливо
В Минэнерго сообщили о постоянном мониторинге топливного рынка и формировании запасов нефтепродуктов для обеспечения стабильности цен.
«Министерство энергетики России в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо», – сообщили в ведомстве ТАСС.
Там подчеркнули, что приостановка экспорта автомобильного бензина способствует перенаправлению дополнительных объемов светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.
По словам представителей министерства, создан необходимый запас нефтепродуктов, который предназначен для быстрого реагирования в случае появления дефицита. Министерство также регулярно анализирует положение дел в регионах и сотрудничает с местными властями для обеспечения бесперебойных поставок.
«Министерство энергетики предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны всеми видами и марками топлива», – сказано в официальном сообщении ведомства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, топливный рынок России остается стабильным, а ситуация с обеспечением светлыми нефтепродуктами находится под постоянным контролем Минэнерго. Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября 2025 года. При этом биржевая цена бензина АИ-92 24 сентября превысила исторический максимум.