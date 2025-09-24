  • Новость часаМишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу
    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    С юга Китая эвакуировали два млн человек из-за тайфуна «Рагаса»
    Офис КТК в Новороссийске поврежден из-за атаки дронов
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска
    Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    24 сентября 2025, 14:53 • Новости дня

    Биржевая цена бензина АИ-92 превысила исторический максимум

    Стоимость бензина АИ-92 на бирже впервые достигла 73,68 тыс. рублей за тонну

    Tекст: Денис Тельманов

    Биржевые торги завершились очередным рекордом цены на бензин АИ-92, стоимость которого впервые превысила отметку 73,68 тыс. рублей за тонну.

    Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 установила новый рекорд и составила 73,684 тыс. рублей за тонну, передает ТАСС.

    Отмечается, что за день цена выросла на 0,05%. Бензин АИ-95 подорожал на 0,27% и достиг 79,393 тыс. рублей за тонну по территориальному индексу европейской части страны.

    Стоимость летнего дизельного топлива после девяти сессий роста снизилась на 0,2% – до 72,061 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут вырос в цене на 0,54% и достиг 25,091 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина поднялась на 2,05% – до 74,264 тыс. рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,35% и теперь стоят 18,059 тыс. рублей за тонну.

    Ранее профильные ведомства рассматривали вопрос о продлении запрета на экспорт бензина из России и о запрете экспорта дизельного топлива до конца 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России ожидает, что внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения. Топливный рынок России остается стабильным, а ситуация с обеспечением светлыми нефтепродуктами находится под постоянным контролем Минэнерго. Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября 2025 года.

    23 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении

    Сбежавший из суда экс-чиновник Росимущества Авакян укрылся в консульстве Армении

    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение экс-чиновника Бориса Авакяна определилось после его побега из Кронштадтского суда: он оказался в консульстве Армении на Васильевском острове.

    Борис Авакян, бывший чиновник Росимущества, сбежавший из Кронштадтского районного суда, находится на территории консульства Республики Армения в Петербурге, сообщает 47news. На вечер 23 сентября его местонахождение подтвердилось: Авакян укрылся в здании на Большом проспекте Васильевского острова, которое юридически считается территорией другой страны.

    Ранее Авакян имел российское гражданство, но в 2018 году отказался от него и занялся карьерой в Ереване. По информации издания, между Россией и Арменией отсутствует договоренность о взаимной выдаче граждан.

    К экс-чиновнику есть претензии правоохранительных органов обеих стран. В России его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, в Армении – в незаконном пересечении границы и легализации доходов, добытых преступным путем.

    Прокуратура Петербурга ведет переговоры с дипломатами о выдаче Авакяна. В консульстве Армении на звонок корреспондента заявили, что Авакяна в здании якобы нет, несмотря на сообщения о его пребывании там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге в 2016 году бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста перед регистрацией брака. Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что подозреваемый в мошенничестве Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны. В Екатеринбурге полиция задержала Ивана Корюкова, который ранее сбежал из СИЗО в начале сентября.

    23 сентября 2025, 19:46 • Новости дня
    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Совет по аудиовизуалу Молдавии объяснил блокировку «Иван Васильевич меняет профессию»

    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабельный оператор в Молдавии заблокировал советский фильм, хотя никаких официальных решений о запрете не принималось, сообщили власти страны.

    Показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был ошибочно заблокирован одним из кабельных операторов Молдавии, передает ТАСС.

    Совет по аудиовизуальному контенту заявил, что на поступивший в СМИ скриншот с уведомлением о запрете фильма не существует решений регулятора или других госструктур о запрете картины или аналогичных лент.

    В ведомстве пояснили: «Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент».

    Причиной блокировки, по их версии, могла стать ошибка со стороны оператора кабельного телевидения, который руководствовался внутренними правилами или местным законодательством. В Совете по аудиовизуалу подчеркнули, что такие случаи возможны именно по инициативе операторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии прервали показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания».

    Владимир Мединский заявил, что власти Молдавии «обессмертят» себя этим запретом. Мария Захарова прокомментировала решение Кишинева запретить фильм Леонида Гайдая.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп предположил сроки конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    23 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и американских союзников по НАТО за то, что они продолжают закупать энергоносители из России.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России», – заявил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    23 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Госдеп США призвал Киев согласиться на мирные договоренности

    Рубио: Киеву нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон считает нужным для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украинцы должны согласиться на сделку о мире», – сказал Рубио интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

    Он отметил, что урегулирование конфликта является одним из важнейших приоритетов для президента США Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронте.

    23 сентября 2025, 22:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть пострадавшие

    В результате обстрела Белгорода ранены пять человек, повреждено предприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный обстрел со стороны ВСУ привел к ранениям пяти мирных жителей в Белгороде, пожар вспыхнул на коммерческом объекте.

    Обстрел Белгорода был зафиксирован утром 23 сентября, сообщил губернатор региона в своем канале в Mах. По данным оперативных служб, ракета ВСУ попала по территории коммерческого объекта, где вспыхнул пожар в одном из зданий. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

    Пострадали пять мирных жителей: трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением помещен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела у социального объекта, расположенного рядом с местом происшествия, повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибла женщина и получили ранения пять мирных жителей. Ракетный обстрел со стороны Украины в Киевском районе Донецка повредил Республиканский травматологический центр и вывел из строя трансформаторную подстанцию.

    23 сентября 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил России пошлинами за отказ от сделки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов ввести крупные пошлины против России, если не будет достигнута договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, такие меры могут быть эффективными только при поддержке европейских стран, передает ТАСС.

    «В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны должны к ним присоединиться», – заявил Трамп на сессии Генассамблеи ООН.

    Также американский президент сообщил, что намерен обсудить с представителями европейских государств прекращение закупок российской нефти. По его словам, европейские страны должны немедленно прекратить такие закупки, иначе, как подчеркнул американский лидер, все потраченные усилия окажутся напрасными. Трамп добавил, что дискуссии на эту тему планируется провести во вторник.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    В июле Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

    23 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в штаб-квартиру ООН глава киевского режима Владимир Зеленский не стал комментировать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным или сроки новых переговоров.

    Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, окруженный людьми в гражданской одежде, передает РИА «Новости». Сам он был одет в черный пиджак и брюки. На вопрос корреспондента агентства о перспективах встречи с Путиным Зеленский не ответил.

    Кроме того, Зеленский не стал реагировать на уточняющий вопрос о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву и выразил готовность обеспечить ему и делегации Киева безопасность при визите в российскую столицу.

    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным.

    23 сентября 2025, 20:44 • Новости дня
    Трамп в ООН назвал слова экологов про изменение климата «величайшим мошенничеством»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп подверг сомнению научные прогнозы по изменению климата, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Трамп назвал предупреждения об изменении климата «величайшим мошенничеством», передает ТАСС. Он подчеркнул, что, по его мнению, все предсказания ООН и других организаций часто не соответствуют действительности и были сделаны не из добрых побуждений.

    «Климатические изменения – это величайшее мошенничество. Все предсказания ООН и многих других организаций, сделанные зачастую не из добрых побуждений, были неправильными», – заявил Трамп в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии.

    Глава Белого дома отметил, что концепция углеродного следа, по его мнению, является «чушью». Он также добавил, что радикальные защитники окружающей среды в США продолжают требовать остановки промышленных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие 20–40 лет центральную часть страны зимой ожидают плюсовые температуры, а на юге станут чаще происходить засухи.

    Ученые сообщили, что ускоренное таяние озер на Шпицбергене приводит к росту выбросов метана, который в 25 раз сильнее воздействует на климат, чем углекислый газ. В июле аномальная жара в Норвегии, Швеции и Финляндии привела к увеличению средних экстремальных температур на два градуса Цельсия и затронула миграцию оленей.

    23 сентября 2025, 21:58 • Новости дня
    Иностранец был выдворен из России после хулиганства на стадионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Самарские правоохранители наказали молодого иностранца за выбегание на поле во время футбольного матча, назначив ему штраф и выдворение из страны.

    Об инциденте сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Она заявила: «В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами «Крылья Советов» и «Краснодар».

    Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области».

    Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Самаре. Один из зрителей преодолел ограждение и выбежал на поле, создав помеху продолжению футбольной встречи. Молодого мужчину сразу задержали и передали сотрудникам полиции.

    В ходе проверки выяснилось, что нарушитель в день матча отметил свое восемнадцатилетие и оказался гражданином государства ближнего зарубежья, находившимся в России в нарушение режима пребывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время футбольного матча чемпионата Белгородской области в Губкине болельщик «Губкина» напал на тренера «Каскада» Сергея Цвелева. Серьезные инциденты произошли после матча Лиги наций УЕФА Грузия-Армения в Тбилиси, где хозяева выиграли со счетом 6:1.

    Британские власти предъявили обвинения украинцу Евгению Лубненко в нарушении закона о безопасности при проведении футбольных матчей.

    23 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Захарова заявила о неуверенности Кишинева в итогах выборов

    Захарова объяснила антироссийские заявления Молдавии страхом проиграть выборы

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат связала антироссийские обвинения Кишинева с опасениями правящих элит страны потерять власть на предстоящих выборах 28 сентября.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Молдавии в адрес России и попытках повлиять на исход парламентских выборов, передает ТАСС.

    Дипломат заявила: «Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября».

    По ее словам, за пять лет прозападное руководство страны сильно ухудшило экономическую и социальную ситуацию, а недовольство жителей Молдавии вылилось в высокий антирейтинг властей – до 60%.

    Захарова подчеркнула, что не имея эффективной социально-экономической политики, молдавские власти усиливают давление на оппозицию и независимые, в первую очередь русскоязычные СМИ, оправдывая это борьбой с «несуществующей угрозой со стороны Кремля».

    Она отметила, что аккаунты оппозиционных политиков регулярно подвергаются атакам ботов, а весь контент из России объявлен пропагандой. Также Захарова указала на запрет трансляции советских фильмов, например, комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

    По ее словам, молдавский народ не разделяет позицию властей и не видит угрозы со стороны России, которая, как утверждает МИД, всегда была и останется надежным партнером Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Службе внешней разведки России заявили, что брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны.

    Власти Молдавии решили запретить показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию», что, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, приведет к их «обессмерчиванию».

    23 сентября 2025, 22:46 • Новости дня
    Небензя заявил о планах Израиля контролировать всю Палестину

    Небензя заявил о стремлении Израиля установить контроль над Газой и Западным берегом Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует полностью подчинить себе все палестинские территории, включая сектор Газа и Западный берег.

    О стратегическом замысле Израиля поставить под полный контроль всю палестинскую территорию сообщил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что речь идет как о секторе Газа, так и о Западном берегу реки Иордан.

    Он заявил: «Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ». Небензя указал, что сектор Газа «планомерно» зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.

    Постпред также отметил, что риторика ненависти и пропаганды приводит к ежедневным убийствам десятков мирных палестинцев израильскими военными. По его словам, израильские военные «свято верят, что все это ради высшего блага израильского государства».

    Кроме того, Небензя заявил о целенаправленности Израиля не на дипломатическое разрешение конфликта, а на бесконечную войну. Он напомнил, что израильский удар по Дохе, которая является одним из основных посредников в переговорах, подтверждает такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН и продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа. Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах поставила под сомнение моральность действий Израиля в Газе и упрекнула Джо Байдена в недостатке сочувствия.

    24 сентября 2025, 15:46 • Новости дня
    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года

    Мишустин: МРОТ увеличится до 27 093 рублей с 2026 года

    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20% и достигнет 27 093 рубля с 1 января 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

    Премьер-министр отметил, что на повестке обсуждались вопросы, направленные на повышение доходов россиян, и были подготовлены поправки в законодательство, предусматривающие это увеличение, передает ТАСС.

    «В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», – заявил глава кабмина.

    Ранее в Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    23 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп заявил о надежде на отказ Венгрии от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти.

    По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является его другом, и Трамп уверен, что способен убедить его отказаться от сотрудничества с Россией в нефтяной сфере, передает РИА «Новости».

    «Ну он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ), и я думаю, что я это сделаю», – отметил Трамп.

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках Будапешта остановить меры ЕС против трубопровода «Дружба». Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    23 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Мособлсуд вновь отказал Митволю в условно-досрочном освобождении

    Суд оставил в силе отказ в УДО Олегу Митволю по делу о хищении

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебная инстанция приняла решение не удовлетворять жалобу экс-чиновника, оставив без изменений основную часть постановления о его пребывании в заключении.

    Московский областной суд отклонил жалобу на постановление о неприменении условно-досрочного освобождения в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщает ТАСС. До конца установленного срока заключения Митволю осталось провести в колонии еще полгода.

    В решении суда отмечается: «Постановление Коломенского городского суда Московской области изменить, исключить из характеристики прокурора опосредствованную оценку осужденного, в остальной части оставить без изменений».

    Ходатайство об условно-досрочном освобождении ранее также отклонялось, как и прошение Митволя о помиловании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь подал прошение о помиловании после получения четырех с половиной лет лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска.

    Верховный суд России отказался пересматривать приговор, вынесенный Митволю. Главное управление ФСИН по Московской области сообщило, что информация о вымогательстве у Митволя денег за содействие в условно-досрочном освобождении не подтверждена.

