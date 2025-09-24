Биржевая цена бензина АИ-92 превысила исторический максимум

Стоимость бензина АИ-92 на бирже впервые достигла 73,68 тыс. рублей за тонну

Tекст: Денис Тельманов

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 установила новый рекорд и составила 73,684 тыс. рублей за тонну, передает ТАСС.

Отмечается, что за день цена выросла на 0,05%. Бензин АИ-95 подорожал на 0,27% и достиг 79,393 тыс. рублей за тонну по территориальному индексу европейской части страны.

Стоимость летнего дизельного топлива после девяти сессий роста снизилась на 0,2% – до 72,061 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут вырос в цене на 0,54% и достиг 25,091 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина поднялась на 2,05% – до 74,264 тыс. рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,35% и теперь стоят 18,059 тыс. рублей за тонну.

Ранее профильные ведомства рассматривали вопрос о продлении запрета на экспорт бензина из России и о запрете экспорта дизельного топлива до конца 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России ожидает, что внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения. Топливный рынок России остается стабильным, а ситуация с обеспечением светлыми нефтепродуктами находится под постоянным контролем Минэнерго. Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября 2025 года.