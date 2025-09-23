Стало известно о возможном продлении запрета экспорта топлива

В энергоотрасли сообщили об обсуждении продления запрета экспорта бензина

Tекст: Елизавета Шишкова

Профильные ведомства обсуждают возможность продления запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России для всех участников рынка до конца 2025 года, передает ТАСС.

Как сообщил источник агентства, предложение касается обеих позиций, а обсуждение ведется на высоком уровне. Основная цель – стабилизация ситуации на внутреннем рынке, а также обеспечение бесперебойных поставок топлива внутри страны.

Собеседник агентства отметил: «Обсуждается. На оба вида топлива до конца года». В данный момент действуют ограничения на вывоз бензина до 30 сентября, а для дизтоплива – до 31 октября для компаний, не занимающихся производством топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России ожидает, что благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен.

Минэнерго России держит ситуацию с обеспечением светлыми нефтепродуктами под постоянным контролем, что позволяет сохранять стабильность топливного рынка.