Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Стало известно о возможном продлении запрета экспорта топлива
Продление запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России до конца текущего года обсуждается для всех участников рынка, включая нефтеперерабатывающие заводы.
Профильные ведомства обсуждают возможность продления запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России для всех участников рынка до конца 2025 года, передает ТАСС.
Как сообщил источник агентства, предложение касается обеих позиций, а обсуждение ведется на высоком уровне. Основная цель – стабилизация ситуации на внутреннем рынке, а также обеспечение бесперебойных поставок топлива внутри страны.
Собеседник агентства отметил: «Обсуждается. На оба вида топлива до конца года». В данный момент действуют ограничения на вывоз бензина до 30 сентября, а для дизтоплива – до 31 октября для компаний, не занимающихся производством топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России ожидает, что благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен.
Минэнерго России держит ситуацию с обеспечением светлыми нефтепродуктами под постоянным контролем, что позволяет сохранять стабильность топливного рынка.