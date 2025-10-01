Новак сообщил о контролируемой ситуации с бензином в России

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с бензином под контролем

Ситуация с бензином в России остается под контролем, заявил Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, министерство энергетики взаимодействует со всеми регионами в штатном режиме, обеспечивая стабильное соотношение спроса и предложения топлива по стране.

Новак отметил, что в некоторых регионах возникают отдельные проблемы с поставками бензина, однако эти вопросы устраняются в ручном режиме совместно с местными властями.

По словам вице-премьера, министерство энергетики оперативно решает возникающие сложности, обеспечивая наличие и своевременные поставки нефтепродуктов. Он выразил уверенность, что предпринимаемые меры позволяют держать ситуацию под контролем даже при временных сбоях в отдельных субъектах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе ввели лимит на продажу бензина в 30 литров на один автомобиль или канистру. Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля. В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края, где наблюдается дефицит топлива, доставили 200 тонн бензина и ввели ограничения на его продажу.