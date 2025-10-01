Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Партию бензина поставили в два района Хабаровского края
В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края, где отмечается дефицит топлива, доставили 200 тонн бензина и ввели ограничения на его продажу, сообщили ТАСС в министерстве энергетики региона.
Партия бензина объемом 200 тонн поступила для Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края, где наблюдается дефицит топлива, передает ТАСС. Топливо уже разгружено на нефтебазе, откуда его доставляют на заправки по мере необходимости. В министерстве энергетики региона сообщили, что на завтра ожидается еще 50 тонн бензина, и этого ресурса должно хватить более чем на две недели.
В районах сохраняются очереди на автозаправках, а на продажу бензина введены ограничения – не более 30 литров на один бак, при этом продажа топлива в канистры запрещена. По словам представителей министерства, ажиотажный спрос вызван ценовыми колебаниями на топливной бирже, что затрудняет стабильные закупки топлива в необходимых объемах по приемлемым ценам.
Работа по обеспечению топливом выстроена с учетом того, что с момента закупки до поставки на территорию проходит более двух недель, что влияет на регулярность поставок. Для решения проблемы компания-поставщик «АЗС Трансбункер» увеличила объемы закупок, ориентируясь на повышенный спрос.
Как отмечает телеграм-канал администрации Ванинского района, одной из причин дефицита стало закрытие продаж на автозаправках других компаний – за последний месяц восемь станций прекратили реализацию бензина. Сейчас «АЗС Трансбункер» остался единственным поставщиком топлива для населения, коммунальных и экстренных служб этих двух районов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России приняли решение о продлении запрета на экспорт бензина. Федеральная антимонопольная служба открыла несколько дел о завышении цен на бензин в регионах. Биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд.