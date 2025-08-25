Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
ФАС открыла несколько дел по завышению цен на бензин в регионах
Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел по поводу нарушений антимонопольного законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на АЗС в ряде регионов, сообщило правительство России.
Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей профильных министерств, нефтяных компаний и депутатов, сообщается на сайте кабмина.
На заседании обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов в условиях повышенного летнего спроса, а также вопросы поставок и ценообразования на топливо в регионах. Также внимание уделили продаже топлива сельхозпроизводителям во время уборочной кампании и соблюдению антимонопольного законодательства.
В настоящее время действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлен, говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, из-за роста объемов продаж и своевременной отгрузки в регионы цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижались последние два дня. Производители поддерживают баланс поставок в период высокого спроса. Поставки топлива сельхозпроизводителям продолжаются в штатном режиме, все заявки аграриев на топливо удовлетворяются.
Представитель ФАС сообщил, что служба открыла несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен.
Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом и сохранения баланса цен. Минэкономразвития проанализирует параметры, влияющие на формирование розничных цен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд. Сообщалось, что кабмин намерен сохранить ограничения на экспорт бензина с российских НПЗ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в течение сентября.