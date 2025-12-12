Верховный суд передал дело Копайгородских в Москву

При поддержке «Единой России» в России отремонтируют 800 студенческих общежитий

Tекст: Валерия Городецкая

В настоящее время капремонт ведется в 109 зданиях в 44 регионах, из них работы будут завершены в 2025 году в 36 общежитиях, сообщается на сайте ЕР. Согласно утвержденному графику, до конца 2026 года завершится ремонт в 55 общежитиях, а в 2027 году – еще в 117.

Как подчеркнул руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу, итогом программы должно стать создание комфортных условий для проживания, обучения и занятий наукой. Для контроля за эффективностью расходов ведется системный мониторинг вместе с Минобрнауки и «Молодой гвардией».

По поручению президента до 2030 года в стране построят 25 новых университетских кампусов, а к 2036 году их число вырастет до 40. Первый этап конкурсного отбора уже завершен, выбраны 25 кампусов для ввода к 2030 году.

Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга сообщил, что при поддержке партии Минобрнауки разработало стандарт проведения ремонта общежитий. В нем отдельно выделены требования по инфраструктуре для студенческих семей и обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья. Принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов.

Мажуга отметил, что обновленные общежития оснащают современной мебелью: средства уже доведены до 23 вузов, оборудовано 34 объекта. Кроме того, отдельно обучают сотрудников университетов, участвующих в организации ремонта. В 2025 году образовательные программы для них стали доступны по всей стране. Важное внимание уделяется объектам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: работы запланированы на 114 учреждениях до 2030 года.

С января 2026 года будет запущен единый перечень объектов для капремонта. В декабре 2025 года стартует опрос студентов о качестве проведенных ремонтов. Минобрнауки и Минздрав поблагодарили «Единую Россию» за поддержку. Планируется капитальный ремонт общежитий вузов в Казани, Омске, Волгограде, а также на Урале и в Сибири.

Председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов добавил, что мониторинг ремонтов находится под их контролем: создано более 300 штабов, а с Минобрнауки заключено соглашение о совместной работе.