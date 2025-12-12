Суд Петербурга назначил условные сроки за мошенничество с лекарством от рака

Tекст: Алексей Дегтярёв

Куйбышевский райсуд Петербурга вынес приговор фигурантам дела о хищениях во время испытаний инновационного лекарства от рака, проведенных в 2021 году, передает ТАСС.

Среди осужденных – профессор ИТМО Владимир Виноградов, генеральный директор компании «Фармакоген» Михаил Захаров и Владимир Криштоп. Фигуранты признали вину, раскаялись и частично возместили ущерб.

Захарова суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно, Виноградова и Криштопа – к четырем годам условно. Университет ИТМО просил учесть вклад Виноградова в науку, что было отражено в решении суда. Также был удовлетворен гражданский иск ИТМО к осужденным на 12,8 млн рублей, арест на имущество фигурантов сохранен.

В деле есть четвертый участник, который находится за границей и объявлен в международный розыск. По версии следствия, компания «Фармакоген», вместо самостоятельных испытаний, привлекла ивановскую академию для подопытных работ, однако фактические исследования с крысами не проводились. В предоставленных в академии видеозаписях у крыс не было следов моделирования рака, а выделенные деньги были похищены.

В результате имитации исследований исполнители подготовили подложное заключение о неэффективности препарата. Позже другие исследования подтвердили действенность лекарства. Захарову вменяется еще один эпизод мошенничества на сумму 9,8 млн рублей при изучении другого лекарства.

Ранее в Московском регионе и Оренбургской области полицейские задержали семерых подозреваемых в сбыте фальсифицированной лекарственной продукции, ущерб оценили в более чем 200 млн рублей.