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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 14:56 • Новости дня

    Захарова предупредила планирующих поехать на Олимпиаду во Францию о рисках

    Захарова предупредила планирующих поехать на Олимпиаду во Францию о рисках
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планирующим отправиться на Олимпийские игры во Франции российским гражданам следует быть осторожными, возможны провокации вплоть до похищений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россиянам, планировавшим посетить Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, возможны провокации и незаконные задержания, похищения людей, сказала Захарова в интервью «Матч ТВ», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобное уже происходило с соотечественниками все последние годы.

    Напомним, Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

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    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по французским солдатам в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят ВС России в зоне СВО, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что российские военные могут атаковать французские войска в случае их отправки на Украину, передает Ura.ru.

    Отмечается, что Макрон заверил западных представителей в том, что поддержка военного альянса ему не понадобится.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    2 апреля 2024, 17:43 • Новости дня
    Захарова: Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов

    Захарова: Президент МОК Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов на соревнованиях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беседу Баха с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Захарова в своем Telegram-канале привела прямую цитату из беседы Баха с пранкерами, в которой тот заявил о невозможности участия в Олимпиаде спортсменов, поддерживающих правительство России.

    Бах в беседе заявил, что существует некая «специальная комиссия», работающая с независимой компанией. Эта комиссия отслеживает публикации в СМИ, заявления и интернет. Если спортсмен делает заявления в поддержку СВО, то он в дальнейшем не сможет принять участие в Играх.

    «Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», – отметила дипломат.

    Бах, согласно этой цитате, заявил, что киевский режим просили предоставить информацию о поведении «таких спортсменов и чиновников».

    Захарова призвала тщательно расследовать отношения Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками. По мнению представителя МИД, подобные заявления являются вопиющей ситуацией, это «Уотергейт» для МОК в целом и лично для Баха.

    Напомним, Бах в разговоре с пранкерами также заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

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    2 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Глава МОК заявил пранкерам, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ

    Глава МОК заявил пранкерам, что участников Игр дружбы могут не допустить до Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

    Вован и Лексус говорили с президентом МОК от имени высокопоставленного политика из Африки, передает ТАСС.

    Бах признал, что страны Африки должны понимать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают сторону России в украинском конфликте. Он добавил, что «могут возникнуть риски к Олимпийским играм».

    Бах указал, что считает Игры дружбы «риском для всей спортивной системы». Глава МОК назвал Игры дружбы политическими играми, которые не могут поставить под угрозу Олимпиаду.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Напомним, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что МОК не имеет никакого отношения к Играм дружбы, поэтому его мнение не имеет значения.

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    2 апреля 2024, 12:27 • Новости дня
    Бах заявил пранкерам, что просил украинцев следить за россиянами

    Глава МОК в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что просил украинцев следить за россиянами

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.

    Бах отметил, что предлагали украинской стороне, а также напрямую просили украинцев предоставить для организации информацию о поведении российских спортсменов или чиновников, передает RT.

    По его словам, у МОК действует наблюдательная комиссия, которая отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете.

    Ранее Бах заявил пранкерам, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

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    3 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Захарова заявила об угрозе распада олимпийского движения

    Захарова: Олимпийскому движению грозит распад из-за действий главы МОК

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего отслеживать политические высказывания россиян в контексте их возможного недопуска на Олимпийские игры в Париже, необходимо расследовать.

    В противном случае, по словам Захаровой, олимпийскому движению грозит распад.

    «Мы считаем, это (расследование – прим. ВЗГЛЯД) то, что они сделать обязаны. Иначе просто весь олимпизм рассыплется на глазах у человечества – и его будет потом не собрать», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Напомним, Бах в разговоре с пранкерами также заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

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    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в России различных независимых спортивных состязаний, в частности Игр дружбы, является попыткой узурпировать право на спорт, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, подобная стратегия неприемлема, а позиция руководства Международного олимпийского комитета наносит главный ущерб олимпийскому движению, передает ТАСС.

    Песков добавил, что спецкомиссия МОК нарушает принципы олимпийского движения, если занимается мониторингом высказываний исключительно россиян. Кроме того, по мнению представителя Кремля, такое поведение однозначно противоречит принципам олимпийской семьи.

    Накануне глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.

    Также Бах заявил пранкерам, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

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    3 апреля 2024, 13:23 • Новости дня
    Мишустин: МОК из-за политического давления не пускает россиян на соревнования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, находятся под политическим давлением, мешая России выступать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Российским спортсменам не дают выступать как на всемирных, так и на европейских соревнованиях, но в России развивают новые форматы соревнований, сказал Мишустин, передает ТАСС.

    Он привел в пример Игры стран СНГ, Российско-китайские игры, спортивные состязания «Дети Азии», фестивали студенческого спорта и «Игры будущего».

    На 2024 год запланировано множество состязаний, включая «Игры дружбы».

    Напомним, глава МОК Томас Бах в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.

    По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Бах вступил в преступный сговор.

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    4 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    МОК не допустил борца Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

    Как сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили, МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам, среди которых двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной России Абдулрашид Садулаев, вместо него в Баку выступит Алихан Жабраилов, передает ТАСС.

    Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.

    Ранее Абдулрашид Садулаев вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио.

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    4 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Во Франции заявили об отказе США вводить войска на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время визита во Францию госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Эммануэля Макрона, что американские войска не будут введены на Украину. Об этом сообщил лидер партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

    Меланшон не привел ссылок на источники, но выразил озабоченность заявлениями Макрона о возможной отправке военных на Украину, утверждая, что это выставляет французов «на первую линию фронта против России», передает ТАСС.

    Кроме того, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также высказался против идеи отправки западных войск на Украину в интервью Би-би-си.

    «Нет, мы не хотим давать (президенту России Владимиру – прим. ВЗГЛЯД) Путину подобные цели», – сказал он, подчеркнув, что это «вопрос политической воли».

    Кэмерон заявил, что НАТО может действовать «для Украины», но не «на Украине». Он также сообщил о планах визита в США, где намерен призвать конгрессменов выделить дополнительную финансовую помощь Киеву.

    Кроме того, Кэмерон предложил передать Украине вооружение, срок годности которого подходит к концу, вместо его утилизации.

    Он подчеркнул, что НАТО готова выполнять свои обязательства по защите Польши и стран Прибалтики.

    Ранее Блинкен заявил, что политика президента США Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет».

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    4 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков: Контакты Путина и Макрона пока не планируются

    Tекст: Ольга Никитина

    Контакты между лидерами России и Франции в настоящее время не планируются, однако Владимир Путин остается открыт для диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что у российского лидера идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с Россией, передает ТАСС.

    Кроме того, подчеркнул Песков, Путин всегда открыт для диалога, направленного на решение сложных проблем мирового и регионального уровней.

    Напомним, Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов отмечал, что Запад готовится снять табу на отправку военных на Украину.

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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