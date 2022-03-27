Кинолог перечислил правила обучения собаки командам

Каждый, кто берется обучать свою собаку командам, должен осознавать всю ответственность и обладать терпением, кроме того, желательно изучить поведение собаки, ознакомиться со специальной литературой или проконсультироваться у специалиста, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Собаковод должен обладать терпением, чтобы начать обучать своего питомца командам. Дрессировка требует специальных знаний, поэтому тщательно готовьтесь к каждой тренировке или советуйтесь с профессионалами. Не требуйте от собаки всего и сразу: постепенно обучайте её новым навыкам, поощряйте и хвалите. Любовь к питомцу и регулярные тренировки обязательно дадут свои плоды», – передает РИА «Новости» слова Голубева.

Во-первых, он порекомендовал хозяину занять важное место, а лучше одну из главных ролей в жизни собаки. Человеку лучше быть авторитетом для питомца, чем просто кем-то, кто его кормит и выгуливает. Именно от позиции хозяина зависит поведение и послушание собаки. Правильные отношения с ней лучше формировать за счет ежедневных занятий, долгих совместных прогулок и игр.

Следующим правилом является последовательность и четкие правила, которых хозяин придерживается в отношении питомца. Кинолог объяснил, что собаководу нужно с первых дней жизни с собакой четко определить для себя, какого питомца он хочет видеть рядом с собой и какое поведение от него ожидает.

«Несоблюдение или частая смена правил приведет к проблемам с поведением у собаки. Непоследовательность и неопределенность действий повышает тревожность питомца ... Четкие правила и последовательность действий помогут воспитать послушную и жизнерадостную собаку», – отметил Голубев.

В качестве третьего правила он назвал отсутствие провокационных ситуаций, или, попросту, соблазнов. Для того, чтобы собака не ошибалась, бывает достаточно не провоцировать ее. По словам кинолога, даже самый послушный пес иногда может захотеть стащить кусочек колбасы со стола, если он открыто лежит и доступен для животного. Поэтому кинолог посоветовал не ждать от собаки ошибок, а наоборот – закреплять правильное поведение, помогая питомцу с выбором.

Еще одна рекомендация – запастись терпением и не требовать от собаки безупречного выполнения сложных команд сразу. Он посоветовал правильно подбирать уровень сложности, начинать занятия с легких упражнений, предварительно выбрав хорошо знакомое и тихое место, где ничто не будет отвлекать любимца. Лишь потом, по словам Голубева, можно постепенно усложнять команды, внимательно наблюдая за реакцией собаки.

«Если она устала, можете резко упростить задачу, поощряя за каждое правильное действие. Затем завершите тренировку и в следующий раз выбирайте нагрузку полегче», – отметил он.

Кинолог также подчеркнул, что перед началом обучения собаководу следует обратить внимание на породу, темперамент, возраст и особенности здоровья питомца. Не все навыки одинаково полезны для разных собак, пояснил он.

«Некоторые ошибочно полагают, что активной и подвижной собаке нужны такие же активные игры и бег. Но на самом деле, такому питомцу, возможно, подойдут упражнения, которые помогут ей концентрировать внимание и расслабляться. Поэтому очень важно учитывать индивидуальные потребности и особенности каждой собаки», – рассказал Голубев.

Ранее Голубев назвал пять главных ошибок при воспитании щенка.