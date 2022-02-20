Кинолог назвал пять главных ошибок при воспитании щенка

Владельцы собак часто могут делать ошибки в воспитании щенков, стремясь поскорее обучить их всем навыкам, или, наоборот, упуская время и не уделяя питомцу должного внимания, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Все начинается с щенячьего возраста собаки, именно тогда можно заложить все необходимые качества, которые ты ждешь от собаки. Конечно, от ошибок никто не застрахован, особенно если это твоя первая собака. В этом случае перед тем, как завести себе друга, лучше всего посоветоваться со специалистами, изучить необходимую литературу. Таким образом вы можете избежать типичных ошибок, которые совершают новички», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

Он отметил, что часто владельцам кажется, что щенок не нуждается в обучении командам, потому что он еще маленький. По словам кинолога, воспитывать питомца нужно с раннего возраста, начинать заниматься можно уже когда щенку исполнилось два-три месяца. При этом такое обучение будет иметь свои особенности.

«Нервная система у щенка еще не развита, длинные тренировки могут быть утомительными для них. Начните разучивать самые необходимые команды (кличку, подзыв и запрещающую команду) по 10-15 минут в день. Если заметили, что щенок устал, завершайте занятие. Не перегружайте малыша, но и не думайте, что щенков совсем не нужно дрессировать», – рассказал Голубев.

Чтобы не вызывать у собаки стресс, дрессировать ее нужно последовательно. Кинолог пояснил, что для собаки очень важны правила и ритуалы, они создают для нее предсказуемую среду. Даже маленькому щенку нужно знать, что можно, а что категорически запрещено в доме, такие правила нужно установить, как только появилась собака, и следовать им всегда.

Ни в коем случае, даже изредка, нельзя отказываться от ранее установленных запретов. Если правила не устанавливать или все время их менять, собака будет жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Таким образом можно вырастить неуверенного в себе и тревожного питомца.

По словам кинолога, не стоит отказываться от прогулок с питомцем, если ему не сделали все необходимые прививки и он до сих пор на карантине – в возрасте трех-пяти месяцев щенок максимально открыт для новых впечатлений. Если щенок еще на карантине, можно на 10-15 минут выносить его на улицу и гулять с ним на руках, чтобы он, находясь в безопасности, услышал шум автомобилей и посмотрел на других людей и собак.

«Если питомец с детства боязливый и осторожный, долгий отказ от прогулок может сильно сказаться на его поведении в будущем. Соблюдая строгий карантин, вы упускаете возможность познакомить щенка с внешним миром до того, как щенок начнет строго делить мир на привычный и непривычный и опасаться незнакомого окружения. Таким образом могут возникнуть страхи и, как следствие, – агрессивное поведение», – объяснил Голубев.

Он также указал на то, что щенка надо с первых месяцев приучать к отсутствию хозяина и одиночеству в целом. Как только щенок появляется в доме, некоторые собаководы не сводят с него глаз – везде следуют за ним, не выпускают из рук и редко оставляют дома одного. Если затем резко сократить общение, у собаки может развиться страх, вызванный одиночеством, и питомец начнет скулить, лаять, грызть мебель.

Чтобы этой проблемы не возникло, кинолог предложил оставлять собаку в отдельной комнате сначала на небольшие промежутки времени – 5, 10, 15 минут, а позже и на час-два. Постепенно собака должна привыкнуть ждать.

«Также можно использовать клетку или просторную переноску, в которой питомцу будет уютно оставаться наедине с собой. Позаботьтесь и о том, чтобы у собаки была возможность развлечь себя самостоятельно. Для этого приобретите различные игрушки, которые смогут занять ее на время вашего отсутствия», – добавил он.

При этом кинолог предостерег от того, чтобы давать собаке чрезмерные нагрузки. У многих, особенно крупных пород, формирование скелета не заканчивается до одного года. Кости при этом продолжают расти, а связочный аппарат остается очень пластичным. Не сформированные суставы легко травмировать и они могут деформироваться, если давать щенку интенсивные физические нагрузки.

«Из-за чрезмерной нагрузки повреждаются хрящи, вызывая недостаток циркуляции крови в суставе, что затем приведет к болезням. Это может быть дисплазия, остеохондроз, артрит и другие заболевания. В этот период роста лучше всего делать упор на воспитание собаки, а не на длительные физические тренировки», – рассказал Голубев.

Напомним, в пятницу в американском штате Калифорния на рассмотрение законодателей внесли законопроект о предоставлении кошкам и собакам законных прав и защиты.