ВМС Британии договорились запустить американский беспилотник с авианосца

The War Zone: ВМС Британии договорились испытать дрон Talon Blue на авианосце

Tекст: Вера Басилая

Королевский военно-морской флот намерен провести летные испытания новейшего боевого беспилотного аппарата в 2027 году, пишет The War Zone.

«Через два дня на этом авианосце я подпишу заявление о намерениях с нашими друзьями из Northrop Grumman по подготовке их демонстратора Talon к испытаниям в Королевском флоте в рамках проекта Vanquish», – заявил Дженкинс во время выступления на борту авианосца Prince of Wales.

Предстоящие тесты позволят оценить безопасность и эффективность совместной работы беспилотной боевой авиации с существующим авиакрылом. Сам проект Vanquish направлен на отработку запуска и возвращения автономных платформ с авианосца без использования катапульт и аэрофинишеров.

Британский флот уже имеет опыт запуска винтовых дронов с палуб авианосцев класса Queen Elizabeth, однако они значительно уступают по своим характеристикам реактивному аппарату Talon Blue. Американская корпорация Northrop Grumman позиционирует свой новый беспилотник как недорогую альтернативу более сложным системам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце единственный ледокол Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector отбуксировали обратно в порт из-за неисправности двух двигателей.



