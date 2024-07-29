Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
Россия обошла Британию в топ-10 промышленных стран
The Times: Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран
Британия покинула топ-10 рейтинга стран по уровню промышленного производства, оказавшись позади России, сообщила газета The Times со ссылкой на организацию Make UK, объединяющую компании промышленного сектора Соединенного Королевства.
По ее данным, в рейтинге, отражающем картину за 2022 год, Британия опустилась на 12-е место, пропустив вперед Мексику и Россию, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно, передает ТАСС.
Причиной роста в первом случае называется рост китайских инвестиций, во втором случае указывается на рост оборонных расходов России. Первое место в рейтинге занял Китай, второе – США.
Ранее правительство России в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям ОПК на производство продукции гражданского назначения.