WP: Саудовская Аравия угрожала США экономическими последствиями после слов Байдена о нефти

WP: Саудовский кронпринц осенью угрожал США тяжкими экономическими последствиями после слов Байдена о нефти

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд осенью прошлого года угрожал разорвать отношения с Вашингтоном после заявлений президента Джо Байдена о последствиях для королевства за сокращение добычи нефти, следует из секретных документов США, попавших в соцсети в результате утечки.

Байден прошлой осенью пообещал Саудовской Аравии «последствия» за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В ответ на это наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения, пишет Ura.ru.



Как пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы, кронпринц выступил с угрозами в частной беседе и заявил, что «больше не будет иметь дела с администрацией США», пригрозив «Вашингтону крупными экономическими последствиями».

Издание напоминает, что сейчас, спустя восемь месяцев, Байден все еще не принял мер против Эр-Рияда, а Мухаммед бен Сальман продолжает встречаться с представителями Вашингтона, передает ТАСС.

Администрация США обещала пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после того, как осенью 2022 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. В США заявили, что решение ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.