В США обвинили Саудовскую Аравию в помощи России с проведением СВО

The Washington Post: Саудовская Аравия помогает России в проведении спецоперации на Украине сокращением добычи нефти

Американское издание The Washington Post выступило с утверждением, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.

По версии американского издания, участие Саудовской Аравии и стран Персидского залива в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти играет на руку России, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы, передает РИА «Новости».

Как считает автор материала, политика Саудовской Аравии и стран Персидского залива не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им введение потолка цен на экспорт российской нефти в декабре. Как утверждается в публикации, все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине.

Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

«Это (соглашение) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах», – считает автор статьи.

Накануне американское издание The Washington Times сообщило, что Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+. По сведениям издания, в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы Соединенных Штатов, а также системы противовоздушной обороны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД