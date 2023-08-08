Евросоюзу пригрозили жесткой расплатой за разрыв с Россией

Tекст: Ольга Самофалова

Еврозону ждет жесткое экономическое падение в следующем году, даже еще более сильное, чем во время прошлого мирового финансового кризиса. Такие ожидания озвучили аналитики Bloomberg. По их словам, еврозону ожидает «мучительная расплата» за то, что они одновременно повышают ставку для борьбы с инфляцией и сокращают госрасходы. Сочетание этих факторов «рискует загнать еврозону в тиски».

Экономисты считают, что повышение ставки действует на экономику постепенно, и пик негативных последствий стоит ожидать через полтора года после первого повышения, то есть в январе 2024 года.

«Отложенная боль» от повышения стоимости кредитования «уже ощутима», эта боль усилится в 2024 году и приведет к сокращению ВВП еврозоны на 3,8%. А при одновременном сокращении господдержки экономика еврозоны может упасть еще сильнее – до 5%. Негативные последствия могут даже «превзойти отрицательные эффекты, отмеченные во время прошлого мирового финансового кризиса», и «посоревноваться с долговым кризисом десятилетней давности».

«Первопричиной повышения ключевой ставки ЕЦБ являются высокие темпы инфляции в еврозоне. В октябре прошлого года она была на пиковом значении в 10,6%, а в июле 2023 года замедлилась до 5,3%. Темпы инфляции ускорились так сначала на фоне пандемии Covid-19, когда произошли разрывы логистических цепочек из-за закрытия границ государств и локдаунов, а потом на фоне энергетического кризиса. Ровно год назад цены на природный газ в Европе были почти в десять раз выше текущих. Из-за увеличения стоимости энергоресурсов рентабельность и маржинальность упала во многих отраслях промышленности с большой долей их использования в производстве», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

То есть западные страны, в том числе ЕС и США, еще во время пандемии стали много тратить на поддержку своих экономик. Тем самым они начали мировую экономику долларами и евро и подтолкнули мировую инфляцию. Логистические проблемы поддержали рост цен. Только прошла пандемия, как Запад начал активно разрушать экономические отношения России и ЕС, в том числе в энергетической сфере. ЕС вместо российского газа стал закупать более дорогой СПГ, а на фоне дефицита газа цены вообще взлетели до небес. В зимний период они доходили до 3500 долларов за тысячу кубометров. Нефть и топливо европейцам приходится теперь тоже покупать дороже – у других поставщиков, как минимум из-за более дорогой доставки.

Дорогая энергия еще больше подстегнула инфляцию внутри ЕС. Цены выросли настолько, что часть промышленности просто сократила производство или закрылась, то есть резко упало потребление энергии, потому что только в этом случае предложение СПГ может справляться со спросом.

Разрыв отношений с Россией ударил по ЕС не только через рост цен на энергию. Многие европейцы пострадали из-за потери крупного рынка сбыта – российского. Около 176 европейских компаний потеряли на российском рынке 100 млрд евро с начала СВО, посчитали в Financial Times. Им пришлось продать, закрыть или сократить российский бизнес.

Неудивительно, что по итогу европейская экономика пострадала сильнее, чем американская. У США не было таких тесных экономических связей с Россией, как у ЕС.

«Европейская экономика сейчас выглядит слабее американской – в первом квартале 2023 года она стагнировала на грани технической рецессии, во втором квартале выросла на 0,3% к предыдущему кварталу, в то время как американская экономика прибавляла более 2%»,

– отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

По ее словам, повышение ставок уже оказывает негативное влияние на экономику. Отмечается резкое замедление кредитования, индекса деловой активности, активности в сфере услуг, а обрабатывающая промышленность находится на минимумах с пика пандемии 2020 года.

«В дальнейшем из-за роста ставок и подорожания займов многие европейские компании просто будут не в силах обслуживать свои займы или брать новые кредиты для рефинансирования старых. Пожалуй, этот момент сейчас и является основным признаком грядущей рецессии», – считает Чернов.

«На фоне рекордных с кризиса 2008 года значений процентных ставок экономика, видимо, продолжит тормозить в ближайшие кварталы. При этом инфляция в еврозоне снижается тоже медленнее, чем в США, особенно базовая инфляция, которая в июне-июле держалась на уровне 5,5%, почти не снизившись от рекордного уровня 5,7%. Все это затрудняет задачу ЕЦБ по снижению инфляции к целевым 2% без провоцирования рецессии в экономике», – считает Беленькая.

В целом пока еще можно рассуждать о разных сценариях для ЕС – от «мягкой посадки» европейской экономики, когда инфляция замедляется и рецессию удается избежать или происходит небольшое снижение ВВП, до вполне серьезного кризиса,

говорит Беленькая. Собственно, она уточняет, что экономисты Bloomberg дают не точный прогноз падения европейской экономики на 3,8–5%, а озвучивают результат моделирования экономического шока, если сойдутся все факторы. Моделирование – это не прогноз.

Пока большинство прогнозов ведущих экономических институтов и ЕЦБ ждут, что в 2023–2024 годах экономика еврозоны покажет положительные темпы роста. Например, прогноз МВФ – рост на 0,9% в 2023 году и на 1,5% в 2024 году. Однако в Германии, в крупнейшей европейской экономике МВФ прогнозирует умеренную рецессию уже в этом году (падение на 0,3%). Потянет ли Германия всю еврозону в минус – пока неизвестно, но такое тоже нельзя исключать.

Если европейская экономика уйдет в падение на 4–5%, то это отразится в первую очередь на тех странах, которые имеют наиболее тесные торговые отношения с ЕС, а также выльется в замедление мирового ВВП.

«Однако Россия сократила торговые отношения с европейскими странами, переориентировав их на восточное направление, поэтому рецессия в еврозоне теперь заденет российскую экономику намного слабее, чем это бывало в прежние годы. Вполне вероятно, что рецессия в еврозоне пройдет для России не очень заметно», – считает Владимир Чернов. Однако косвенно заденет и российскую экономику. Из-за падения европейской экономики упадут мировой спрос и цены на сырьевые товары, а это по-прежнему важно для российской экономики, замечает Беленькая.