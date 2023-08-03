США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

  • В Калужской области сбиты шесть беспилотников
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида»
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    В Калужской области сбиты шесть беспилотников
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    10 комментариев
    Новости
    09:31ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области

    Войска России за последние сутки ликвидировали 15 военнослужащих ВСУ в Херсонской области, а также немецкий ЗРК IRIS-T, сообщил представитель экстренных служб региона.

    09:18SpaceX запустила Falcon 9 со спутником Intelsat G-37

    Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

    09:15Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов под Калугой

    Средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 3 августа, уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, сообщили в Минобороны России.

    09:09Минтранс решил вернуть штрафы за превышение средней скорости

    Минтранс намерен вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами.

    08:59Производитель кофе Jacobs решил вывести международные бренды с российского рынка

    Компания JDE Peet's, владеющая, в частности, брендами Jacobs, Tassimo, L'Or, Pickwick, заменит международные марки продукции на российском рынке местными по причине понесенных в первой половине 2023 года убытков, говорится в отчете компании.

    08:52В Екатеринбурге образовалась огромная пробка после затопления улицы

    Екатеринбуржцы стоят в огромной пробке на улице Щербакова, которая образовалась после затопления дороги, сообщают очевидцы.

    08:48Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб

    Власти США, Великобритании и Франции должны компенсировать африканским государствам ущерб, который наносят до сих пор, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    08:40В Калужской области сбиты шесть беспилотников

    В ночь на четверг при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона были сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    08:39Стало известно о сокращении поставок западной техники на Украину

    Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Украине, скорее всего, эта политика скоро будет пересмотрена, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    08:34Цены на нефть выросли после падения

    Мировые цены на нефть в четверг немного выросли после снижения на более чем 2% накануне, что было связано с выходом американской статистики.

    08:30Число погибших при падении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести человек

    Пострадавшая при крушении вертолета Ми-8 на Алтае женщина скончалась в больнице Барнаула, сообщает Минздрав Алтайского края.

    08:23Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере

    Киевский режим печатает самодельные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, а оболочки к ним поставляются из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.

    08:18Дэвис и Смолкин выиграли турнир в США

    Сменившие спортивное гражданство на грузинское российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли турнир по танцам на льду в рамках Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).

    08:15Российские военные заняли выгодные позиции на Краснолиманском участке

    Российские силы заняли выгодные позиции в районе населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    07:55Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    3 августа 2023, 09:02

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Самофалова

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное?

    Одно из трех главных международных рейтинговых агентств – Fitch Ratings – понизило долгосрочный рейтинг США с самого высокого ААА до АА+. Это решение было несколько неожиданным, так как США десятилетиями держат самый высокий рейтинг. Однако Fitch не стало первооткрывателем.

    Первый шок случился в 2011 году, когда рейтинг США впервые был снижен другим рейтинговым агентством – S&P. Fitch объясняет свое решение ухудшением фискальной ситуации в США в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом. Несмотря на то что США имеют серьезные экономические преимущества в виде долларовой системы, они становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

    Руководство в США не скрывает своего недовольства таким шагом со стороны Fitch. Министр финансов страны Джанет Йеллен назвала изменение рейтинга «необоснованным» и базирующимся «на устаревших данных». В Белом доме заявили о категорическом несогласии с решением Fitch, которое было принято якобы в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

    Решение агентства действительно удивило, но лишь из-за привычки, что оно давно не обращало внимания на долговые проблемы страны и угрозу дефолта. А здесь очередная эпопея с госдолгом случилась в июне, а рейтинг был снижен только в августе с запозданием.

    «Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признало наличие структурных проблем в стране», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

    Впрочем, Fitch предупреждать начало еще в мае, что может снизить рейтинг США, поставив его на «пересмотр» с «негативным» прогнозом. Когда проблема с потолком госдолга в начале июня была все-таки решена, агентство все равно не убрало ожидание негативного прогноза. Почему агентство в итоге пошло до конца и снизило рейтинг?

    Есть как минимум три аргумента для снижения рейтинга США, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Во-первых, Вашингтон действительно плохо справляется с управлением бюджета, расходы которого постоянно растут и превышают доходы. Это стало понятно, конечно, не сегодня, но терпение лопнуло только сейчас.

    «Fitch отмечает ухудшение качества управления за последние два десятилетия по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги АА и ААА. Это проявляется в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент, что подрывает доверие к фискальной политике.

    Возможно, это было ключевым триггером для решения Fitch – страна с высшим кредитным рейтингом не должна периодически шантажировать мир угрозой дефолта, и несколько недель неопределенности весной этого года могли стать «последней каплей»,

    – считает Беленькая.

    Во-вторых, агентство прогнозирует ухудшение долговой нагрузки и налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года в США. Так, дефицит госбюджета США в 2023 году вырастет до 6,3%, в 2025 году – до 6,9%, а госдолг увеличится до 118,4% в 2025 году. Все эти показатели выше, чем должны быть у стран с рейтингами ААА и даже АА, отмечает Беленькая. Так что нельзя исключать, что Fitch может и дальше продолжить снижать рейтинг США, потому что даже текущий рейтинг может быть слишком высоким.

    Третий аргумент в пользу снижения рейтинга США – это отсутствие ответа на среднесрочные вызовы бюджетной политики США. «По мнению Fitch, в течение следующего десятилетия более высокие процентные ставки (чем до пандемии) и растущий объем долга увеличат процентное бремя обслуживания долга, в то время как стареющее население и растущие расходы на здравоохранение увеличат расходы на пожилых людей в отсутствие реформ налогово-бюджетной политики», – поясняет Ольга Беленькая. Иными словами, США придется тратить еще больше на обслуживание своего раздутого госдолга плюс на здравоохранение, при этом фонды социального и медицинского страхования истощаются.

    «Действия Fitch можно считать достаточно последовательными, несмотря на заявление главы Минфина, назвавшей решение «необоснованным и основанным на устаревших данных»,

    – делает вывод Ольга Беленькая.

    Какие последствия стоит ожидать?

    «Аналогичное решение S&P в 2011 году стало шоком для мировых рынков. Американский госдолг в течение десятилетий считался бенчмарком наиболее качественного в мире долга, условно, «безрисковым активом». Тогда это вызвало резкое падение фондовых индексов, отток капиталов с развивающихся рынков и, как ни парадоксально, переток капиталов в долгосрочные американские гособлигации, как в защитный актив», – отмечает Ольга Беленькая.

    Однако долгосрочное влияние этого решения на рынки оказалось нейтральным. США по-прежнему печатают основную мировую резервную валюту, а госдолг Штатов по-прежнему остается бенчмарком долларовой доходности для всего мира, добавляет эксперт.

    Однако снижение рейтинга вторым агентством может ухудшить ситуацию.

    Как рассказывает Беленькая, раньше у многих инвесторов было правило вкладываться в облигации государств с наивысшим рейтингом хотя бы от двух рейтинговых агентств. Американские облигации теперь этому требованию не соответствует, поэтому придется автоматически от них избавляться. Поэтому после снижения рейтинга США вторым рейтинговым агентством можно было бы ожидать массовой распродажи американских долгов, однако этого может не произойти, если инвесторы за эти годы успели переписать свои правила как раз на такой случай.

    «Скорее всего, реакция рынков на решение Fitch будет достаточно сдержанной. По сути, агентство не дает рынкам какую-то новую информацию, а лишь справедливо подсвечивает существующие проблемы», – говорит Беленькая. Все и так давно знают, что финансовые показатели США не дотягивают для высшего рейтинга ААА. И такие проблемы не только в Штатах. «Другие страны G7 тоже давно ушли от традиционных «нормативов», особенно в постковидный период, и вряд ли уже к ним вернутся. В этом смысле США «не так уж хуже», например, еврозоны с госдолгом 89% ВВП и дефицитом бюджета 3,7% ВВП, Японии (258% ВВП, 6,4% ВВП) или Китая (82% ВВП, 6,9% ВВП)», – отмечает Беленькая. При этом у США сохраняется ряд преимуществ: это крупнейшая мировая экономика с динамичной деловой средой, имеет наиболее ликвидный финансовый рынок и печатает ключевую мировую валюту. По данным МВФ, почти 59% от международных валютных резервов на конец 2022 года все еще приходится на доллар, хотя эта доля снижается.

    «У США дела идут не очень, однако до критической ситуации еще далеко. На сегодняшний день казначейские ценные бумаги США остаются одними из самых надежных и ликвидных активов в мире. И по факту, даже если госдолг США вырастет в ближайшие 10 лет, хоть до 51 трлн долларов – это не будет означать краха. Так же считают и в Fitch, ведь их рейтинг АА+ обозначает высокую платежеспособность при невысокой вероятности дефолта», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Главное
    Посол Китая в России назвал главную причину украинского кризиса
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере
    Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
    Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии
    Минтранс решил вернуть штрафы за превышение средней скорости

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

    Перейти в раздел

    Белгородская область получила новую защиту от украинского террора

    В Белгородской области впервые раздали боевое оружие местным отрядам самообороны. К вооружению народных дружин все готово и в Курской области. Какие задачи смогут выполнять дружины и почему их вооружение в России сильно отличается от того, что происходило с теробороной на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему на митингах в Африке появились российские флаги

    Череда антифранцузских переворотов в странах Африки поставила вопрос о том, как устроены эти государства и как Россия могла бы воспользоваться происходящим. Видеоролики показывают российские флаги в руках бунтующих и лозунги «Abas la France! Vive Poutine!» Но есть ли настоящие причины впадать в эйфорию от призывов новых руководителей этих африканских стран «русские, придите!»? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............