США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

Tекст: Ольга Самофалова

Одно из трех главных международных рейтинговых агентств – Fitch Ratings – понизило долгосрочный рейтинг США с самого высокого ААА до АА+. Это решение было несколько неожиданным, так как США десятилетиями держат самый высокий рейтинг. Однако Fitch не стало первооткрывателем.

Первый шок случился в 2011 году, когда рейтинг США впервые был снижен другим рейтинговым агентством – S&P. Fitch объясняет свое решение ухудшением фискальной ситуации в США в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом. Несмотря на то что США имеют серьезные экономические преимущества в виде долларовой системы, они становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

Руководство в США не скрывает своего недовольства таким шагом со стороны Fitch. Министр финансов страны Джанет Йеллен назвала изменение рейтинга «необоснованным» и базирующимся «на устаревших данных». В Белом доме заявили о категорическом несогласии с решением Fitch, которое было принято якобы в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

Решение агентства действительно удивило, но лишь из-за привычки, что оно давно не обращало внимания на долговые проблемы страны и угрозу дефолта. А здесь очередная эпопея с госдолгом случилась в июне, а рейтинг был снижен только в августе с запозданием.

«Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признало наличие структурных проблем в стране», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

Впрочем, Fitch предупреждать начало еще в мае, что может снизить рейтинг США, поставив его на «пересмотр» с «негативным» прогнозом. Когда проблема с потолком госдолга в начале июня была все-таки решена, агентство все равно не убрало ожидание негативного прогноза. Почему агентство в итоге пошло до конца и снизило рейтинг?

Есть как минимум три аргумента для снижения рейтинга США, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Во-первых, Вашингтон действительно плохо справляется с управлением бюджета, расходы которого постоянно растут и превышают доходы. Это стало понятно, конечно, не сегодня, но терпение лопнуло только сейчас.

«Fitch отмечает ухудшение качества управления за последние два десятилетия по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги АА и ААА. Это проявляется в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент, что подрывает доверие к фискальной политике.

Возможно, это было ключевым триггером для решения Fitch – страна с высшим кредитным рейтингом не должна периодически шантажировать мир угрозой дефолта, и несколько недель неопределенности весной этого года могли стать «последней каплей»,

– считает Беленькая.

Во-вторых, агентство прогнозирует ухудшение долговой нагрузки и налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года в США. Так, дефицит госбюджета США в 2023 году вырастет до 6,3%, в 2025 году – до 6,9%, а госдолг увеличится до 118,4% в 2025 году. Все эти показатели выше, чем должны быть у стран с рейтингами ААА и даже АА, отмечает Беленькая. Так что нельзя исключать, что Fitch может и дальше продолжить снижать рейтинг США, потому что даже текущий рейтинг может быть слишком высоким.

Третий аргумент в пользу снижения рейтинга США – это отсутствие ответа на среднесрочные вызовы бюджетной политики США. «По мнению Fitch, в течение следующего десятилетия более высокие процентные ставки (чем до пандемии) и растущий объем долга увеличат процентное бремя обслуживания долга, в то время как стареющее население и растущие расходы на здравоохранение увеличат расходы на пожилых людей в отсутствие реформ налогово-бюджетной политики», – поясняет Ольга Беленькая. Иными словами, США придется тратить еще больше на обслуживание своего раздутого госдолга плюс на здравоохранение, при этом фонды социального и медицинского страхования истощаются.

«Действия Fitch можно считать достаточно последовательными, несмотря на заявление главы Минфина, назвавшей решение «необоснованным и основанным на устаревших данных»,

– делает вывод Ольга Беленькая.

Какие последствия стоит ожидать?

«Аналогичное решение S&P в 2011 году стало шоком для мировых рынков. Американский госдолг в течение десятилетий считался бенчмарком наиболее качественного в мире долга, условно, «безрисковым активом». Тогда это вызвало резкое падение фондовых индексов, отток капиталов с развивающихся рынков и, как ни парадоксально, переток капиталов в долгосрочные американские гособлигации, как в защитный актив», – отмечает Ольга Беленькая.

Однако долгосрочное влияние этого решения на рынки оказалось нейтральным. США по-прежнему печатают основную мировую резервную валюту, а госдолг Штатов по-прежнему остается бенчмарком долларовой доходности для всего мира, добавляет эксперт.

Однако снижение рейтинга вторым агентством может ухудшить ситуацию.

Как рассказывает Беленькая, раньше у многих инвесторов было правило вкладываться в облигации государств с наивысшим рейтингом хотя бы от двух рейтинговых агентств. Американские облигации теперь этому требованию не соответствует, поэтому придется автоматически от них избавляться. Поэтому после снижения рейтинга США вторым рейтинговым агентством можно было бы ожидать массовой распродажи американских долгов, однако этого может не произойти, если инвесторы за эти годы успели переписать свои правила как раз на такой случай.

«Скорее всего, реакция рынков на решение Fitch будет достаточно сдержанной. По сути, агентство не дает рынкам какую-то новую информацию, а лишь справедливо подсвечивает существующие проблемы», – говорит Беленькая. Все и так давно знают, что финансовые показатели США не дотягивают для высшего рейтинга ААА. И такие проблемы не только в Штатах. «Другие страны G7 тоже давно ушли от традиционных «нормативов», особенно в постковидный период, и вряд ли уже к ним вернутся. В этом смысле США «не так уж хуже», например, еврозоны с госдолгом 89% ВВП и дефицитом бюджета 3,7% ВВП, Японии (258% ВВП, 6,4% ВВП) или Китая (82% ВВП, 6,9% ВВП)», – отмечает Беленькая. При этом у США сохраняется ряд преимуществ: это крупнейшая мировая экономика с динамичной деловой средой, имеет наиболее ликвидный финансовый рынок и печатает ключевую мировую валюту. По данным МВФ, почти 59% от международных валютных резервов на конец 2022 года все еще приходится на доллар, хотя эта доля снижается.

«У США дела идут не очень, однако до критической ситуации еще далеко. На сегодняшний день казначейские ценные бумаги США остаются одними из самых надежных и ликвидных активов в мире. И по факту, даже если госдолг США вырастет в ближайшие 10 лет, хоть до 51 трлн долларов – это не будет означать краха. Так же считают и в Fitch, ведь их рейтинг АА+ обозначает высокую платежеспособность при невысокой вероятности дефолта», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.