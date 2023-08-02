Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

Американист Дудаков: Понижение кредитного рейтинга США – это не статистическая ошибка, а следствие упадка экономики

Tекст: Илья Абрамов

«Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признал наличие структурных проблем в стране», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Противоречия между республиканцами и демократами достигли такого уровня, когда они не могут даже согласовать бюджет. Растет государственный долг, дефицит бюджета и вовсе достиг рекордного показателя в 2 трлн долларов. Падают доходы, растет инфляция, замедляется экономика, стремительно возрастает риск рецессии», – подчеркнул эксперт.

«Именно эти структурные проблемы вынуждают финансовые агентства понижать рейтинг США. Это не какая-то статистическая ошибка, о которой говорили в Белом доме. Сейчас уровень объективно должен быть даже ниже присвоенного АА+. Администрации Байдена такой расклад, естественно, не нравится. Во-первых, это не что иное, как поражение действующего президента. Во-вторых, обслуживать государственный долг станет еще сложнее», – отмечает собеседник.

«Демагогия о восстановлении экономики США, с которой выступила Жан-Пьер, была актуальна в 2021 году, когда страна восстанавливалась после волны ковида. Но это не является достижением Байдена и произошло бы при любом президенте. Сегодня же Белый дом не представляет, как справиться с возникшими структурными противоречиями, которые могут привести к долговому кризису», – резюмировал Дудаков.

Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. Объясняется это решение вероятным ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом.

Fitch предупредило, что хоть США и имеют серьезные экономические преимущества, тем не менее становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

Издание также сообщило, что снижение кредитного рейтинга США вызвало негативную реакцию со стороны министра финансов страны Джанет Йеллен. «Объявленное сегодня Fitch изменение является необоснованным и базируется на устаревших данных», – отметила чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь Белого Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США категорически не согласна с решением агентства понизить кредитный рейтинг США. Жан-Пьер отмечает, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, решение понизить рейтинг США было принято в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

Она также отметила, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом