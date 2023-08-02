На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
Белый дом обвинил Fitch в неправильной оценке рейтинга США
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о несогласии Вашингтона с решением Fitch понизить рейтинг США
Белый дом категорически не согласен с решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер обвинила Fitch в том, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, Fitch понизило рейтинг США «в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики». Жан-Пьер сказала, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом, передает РИА «Новости».
Напомним, рейтинговое агентство Fitch впервые понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+.