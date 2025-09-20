Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Спасатели завершили разбор завалов в неработающей школе в Москве
В Москве завершены работы по разбору завалов в школе, где в ходе обрушения бетонных плит погибли двое рабочих, сообщили в оперативных службах.
Разбор завалов в ремонтируемой школе Москвы полностью завершен. Обрушение бетонных перекрытий произошло в неработающей школе, в результате чего погибли двое рабочих. Их тела были обнаружены и извлечены из-под завалов сотрудниками МЧС, передает РИА «Новости».
В экстренных службах также сообщили, что работы по разбору завалов велись оперативно и закончились в субботу. Следователи столичного главка СК России начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. Силовики выясняют причины произошедшего и устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что нарушение технологии проведения строительных работ могло стать причиной обрушения в здании школы на востоке Москвы.