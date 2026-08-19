Британец случайно купил голову вымершего волка

Чучело вымершего тасманийского волка продали на аукционе за 6 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Британец приобрел на ярмарке за 50 фунтов стерлингов чучело, приняв его за голову лисы. Впоследствии выяснилось, что это голова вымершего тасманийского волка. На аукционе лот продали за 50 тыс. фунтов (около 6 млн рублей), передает ТАСС.

Бывший владелец рассказал, что купил экспонат из-за «прикрепленных к нему забавных глазок». Представители аукционного дома Auctioneum отметили, что останки этого животного считаются «святыми Граалями». Полностью сохранившиеся чучела практически отсутствуют в частных коллекциях.

Новый обладатель лота Джеймс Крэнфилд признался, что боролся за победу до последнего. «К сожалению, у кого-то еще были такие же подозрения, как и у меня, поэтому мне пришлось бороться за победу», – заявил он. С учетом сборов покупка обошлась Крэнфилду в 60 тыс. фунтов.

Тасманийский волк исчез с материка около двух тысяч лет назад. Появление европейских поселенцев привело к истреблению вида в XIX веке. Последний официально зарегистрированный сумчатый волк умер в 1936 году в зоопарке.

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