  • Новость часаЭксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    19 августа 2026, 13:14 • Новости дня

    Британец случайно купил голову вымершего волка

    Чучело вымершего тасманийского волка продали на аукционе за 6 млн рублей

    Tекст: Мария Иванова

    Купленное ради шутки за 50 фунтов чучело оказалось редчайшим экспонатом исчезнувшего сумчатого волка и ушло с молотка в тысячу раз дороже.

    Британец приобрел на ярмарке за 50 фунтов стерлингов чучело, приняв его за голову лисы. Впоследствии выяснилось, что это голова вымершего тасманийского волка. На аукционе лот продали за 50 тыс. фунтов (около 6 млн рублей), передает ТАСС.

    Бывший владелец рассказал, что купил экспонат из-за «прикрепленных к нему забавных глазок». Представители аукционного дома Auctioneum отметили, что останки этого животного считаются «святыми Граалями». Полностью сохранившиеся чучела практически отсутствуют в частных коллекциях.

    Новый обладатель лота Джеймс Крэнфилд признался, что боролся за победу до последнего. «К сожалению, у кого-то еще были такие же подозрения, как и у меня, поэтому мне пришлось бороться за победу», – заявил он. С учетом сборов покупка обошлась Крэнфилду в 60 тыс. фунтов.

    Тасманийский волк исчез с материка около двух тысяч лет назад. Появление европейских поселенцев привело к истреблению вида в XIX веке. Последний официально зарегистрированный сумчатый волк умер в 1936 году в зоопарке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на острове Новая Гвинея исследователи обнаружили два вида считавшихся вымершими редких сумчатых.

    В середине июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 50 млн долларов продали скелет тираннозавра.

    Bloomberg назвало останки древних животных новым востребованным классом активов для состоятельных коллекционеров.

    17 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ

    Ковальчук назвал двоичный код и разделение памяти фундаментальными ошибками ЭВМ

    Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ
    @ Эммануил Евзерихин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение двоичного кода и физическое разделение памяти лишили первые полупроводниковые компьютеры эффективности человеческого мозга, сделав их склонными к сильному перегреву, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Михаил Ковальчук рассказал о просчетах создателей первых ЭВМ, передает РИА «Новости». По его словам, около 60 лет назад ученые полагали, что твердотельная микроэлектроника сможет скопировать работу человеческого мозга.

    «Но, как оказалось, совершили две ошибки», – отметил руководитель научного учреждения.

    Первый недочет заключался в выборе цифрового подхода вместо аналогового. Вычислительные машины используют двоичный код, прерывисто считывая и восстанавливая информацию по отдельным точкам. При этом человеческий мозг воспринимает внешние сигналы непрерывно, пояснил ученый.

    Второй проблемой стало физическое разделение оперативной и долговременной памяти. Постоянное перемещение данных по проводам вызывает электрическое сопротивление и сильный нагрев вычислительного оборудования. Чтобы решить эту проблему, специалисты Курчатовского института геометрически объединили два типа памяти, что позволило снизить энергопотребление в тысячу раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук связал появление нейросетей с попытками воссоздать биологические процессы мозга.

    Позже ученый предрек неизбежный переход науки к копирующим живые системы природоподобным материалам.

    В прошлом году австралийская компания Cortical Labs презентовала инновационный биокомпьютер на основе выращенных человеческих нейронов.

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    18 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета

    Трофейный немецкий танк «Пантера» нашли под зданием КНИТУ в Казани

    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета
    @ kstu.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе строительных работ на территории казанского вуза рабочие раскопали немецкий танк времен Великой Отечественной войны, который ранее использовался как бронеяма.

    Во время разбора старого складского помещения в корпусе «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) строители обнаружили немецкий танк Panzerkampfwagen V, известный как «Пантера». Боевая машина находилась в специально оборудованной яме с кирпичной кладкой и ступенями, ведущими к башне, сообщается на сайте вуза.

    «Этот экземпляр танка Pz.Kpfw. V Panther выполнял в КХТИ в послевоенные годы функцию бронеямы – специального сооружения для безопасного проведения испытаний высокоэнергетических материалов», – рассказал начальник музея истории КНИТУ Денис Сахарных. По его словам, танк использовался для лабораторных работ и научных исследований на спецфакультете, изучавшем химию и технологию порохов и взрывчатых веществ.

    Как отметил краевед Евгений Григорьев, трофейная техника поступала в Казань для изучения курсантами танкового училища. Предполагается, что эта «Пантера» могла быть захвачена во время Курской битвы. Толстая броня танка идеально подходила для подрывов опытных образцов, которые студенты и ученые проводили дистанционно.

    В начале 50-х годов в институте построили новую испытательную станцию с профессиональной бронекабиной. Использование танка прекратили, спуск засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. С тех пор подземный объект не использовался более 60 лет и превратился в настоящую университетскую легенду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Уралвагонзавода изучили трофейный немецкий танк Leopard 2A6. Российские десантники захватили эту боевую машину с полным боекомплектом в Курской области.

    Ранее во Франции злоумышленники осквернили памятник в виде танка времен Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    17 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 200 британских исполнителей, в том числе Брайан Ино и Massive Attack, призвали главу правительства Энди Бернема отказаться от освоения новых месторождений в Северном море из-за угрозы колоссальных углеродных выбросов.

    Авторами открытого письма к Энди Бернему стали более 200 британских исполнителей, передает РИА «Новости».

    «Более 200 музыкантов, включая группу Massive Attack и музыканта Брайана Ино, обратились в письме к Энди Бернему с призывом отказаться от планов по дальнейшему бурению нефтяных и газовых скважин в Северном море», – пишет Guardian.

    Активисты отмечают, что разработка участков Jackdaw и Rosebank не укрепит энергетическую безопасность Британии. Добытое сырье преимущественно пойдет на экспорт.

    При этом выбросы от месторождения Rosebank превысят 250 млн тонн углекислого газа, что составляет 70% годового объема загрязнений страны.

    Выдача новых лицензий на освоение нефтегазовых участков в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году шотландский суд признал недействительными разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw.

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    16 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина

    Tекст: Катерина Туманова

    После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием ушла из жизни Эрика Чхартишвили, прожившая в браке с литератором-иноагентом Борисом Чхартишвили (Акуниным) 40 лет.

    О смерти супруги Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Лондоне сообщили «Вести» со ссылкой на журнал ZIMA.

    В последние месяцы женщина боролась с серьезным заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии.

    Пара прожила в браке 40 лет, их свадьба состоялась в 1986 году. На протяжении всей совместной жизни Эрика Чхартишвили выступала литературным агентом мужа, а также занималась редактурой и корректурой его произведений. С 2014 года супруги проживали в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Чхартишвили заочно приговорили к 15 годам строгого режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого писателя заочно осудили на 14 лет по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

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    18 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем подтвердил неизменность курса на стопроцентную помощь украинской стороне, несмотря на жесткие заявления российских дипломатов.

    Премьер Британии Энди Бернем заявил о намерении Лондона и дальше оказывать поддержку Киеву, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало после того, как посольство России предупредило о последствиях применения британских беспилотников для атак вглубь российской территории.

    «Британия делает то, о чем давно заявляла, а именно – на 100% поддерживает Украину… Мы не такие друзья, которые появляются только в хорошую погоду. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Накануне визита Владимира Зеленского Энди Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

    В Кремле зафиксировали слова нового премьер-министра о безоговорочной военной помощи украинской стороне.

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    16 августа 2026, 20:01 • Новости дня
    Легкий самолет рухнул во время авиашоу в Британии

    Tекст: Ольга Иванова

    Легкий самолет рухнул на историческом аэродроме военного музея в английском графстве Эссекс, пострадавшего летчика экстренно доставили в лондонскую больницу.

    Воздушное судно потерпело крушение в английском графстве Эссекс в воскресенье днем, передает РИА «Новости». Авария случилась на территории Stow Maries Aerodrome во время проведения авиашоу.

    «Легкий самолет разбился на историческом аэродроме... пилот получил серьезные травмы», – отмечает британское издание Sun.

    Пострадавшего отправили на лечение в одну из больниц Лондона. Зрители и другие участники мероприятия в результате происшествия не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года в британском графстве Эссекс при крушении экскурсионного самолета Cessna погибли два человека.

    В июле прошлого года под Лондоном разбился медицинский самолет с четырьмя людьми на борту.

    В мае 2024 года на востоке Англии потерпел крушение исторический британский истребитель.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    ВМС Британии зафиксировали атаку на торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговое судно подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, погиб один человек, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    Береговая охрана Омана оказывает необходимую помощь выжившим морякам. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

    Морякам, находящимся в данном регионе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и докладывать о любой подозрительной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе.

    В начале августа шедший под флагом Либерии сухогруз Minoan Pioneer загорелся после удара неизвестного снаряда. Месяцем ранее моряки с атакованного коммерческого танкера покинули борт на спасательной шлюпке.

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    17 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Стала известна причина утечки телефонов британских министров в интернет

    Politico: Номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема

    Tекст: Вера Басилая

    Личные контактные данные членов британского правительства оказались опубликованы в интернете из-за неосторожного общения главы кабинета министров Энди Бернема с телефонными мошенниками, сообщает Politico.

    Британский премьер стал жертвой злоумышленника, выдававшего себя за руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого инцидента журналисты обнаружили в сети личные номера трех членов кабинета министров, включая главу Минобороны Уэса Стритинга. В настоящее время информация о контакте Стритинга удалена, а чиновники работают над сокрытием остальных данных, передает Politico.

    Представитель правительства заверил, что существуют надежные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации. При этом научный сотрудник аналитического центра RUSI Прерана Джоши предупредила об угрозе. «В любом гражданском пространстве, если ваш номер раскрыт, множество злонамеренных или оппортунистических киберпреступников могут завладеть им», – заявила эксперт.

    Бывший министр обороны Бен Уоллес отметил, что подобные инциденты демонстрируют постоянный поиск уязвимостей со стороны противников Британии. По его мнению, всегда существует риск получения компромата враждебными субъектами, а с развитием технологий искусственного интеллекта такие случаи будут происходить чаще.

    Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем случайно вступил в переписку с фейковым представителем Белого дома.

    Вскоре после этого личные номера телефонов Уэса Стритинга и двух других британских министров оказались в свободном доступе.

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    16 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    В КНР разработали алгоритм ИИ для предсказания депрессии

    В КНР научили ИИ предсказывать депрессию

    Tекст: Катерина Туманова

    Китайские исследователи из Шэньчжэньского университета разработали алгоритм прогнозирования риска депрессии за четыре года: модель анализирует реакцию подростков на выражения лиц окружающих, позволяя выявить склонность к депрессии задолго до появления симптомов.

    Специалисты Шэньчжэньского университета обучили новую нейросеть на данных европейских клинических исследований, пишет Science Advances. В ходе долговременных экспериментов подростки проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) и сдавали анализы в возрасте 16, 19 и 23 лет.

    Искусственный интеллект оценивал реакцию мозга испытуемых на фотографии людей с разными эмоциями. Оказалось, что алгоритм способен с высокой точностью определить предрасположенность девятнадцатилетнего пациента к развитию заболевания в будущем, пишет South China Morning Post (SCMP).

    «Эти результаты предполагают возможный механизм, связывающий генетическую уязвимость с измененным восприятием эмоций и будущей депрессией, и предлагают прогностический вычислительный маркер с потенциалом для раннего выявления и профилактики», – написал доцент Шэньчжэньского университета Лу Хань.

    Авторы работы добавили, что недостаточная эмоциональная обработка является отличительной чертой недуга. Склонные к депрессии люди часто испытывают серьезные трудности с распознаванием чужих чувств и склонны предполагать худшее в окружающих.

    Опыты показали, что те, кто не мог различать разные выражения лиц и склонен  был воспринимать выражение лица как враждебные, значительно чаще испытывали симптомы депрессии и тревоги во взрослом возрасте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психотерапевт рассказала о причинах и симптомах развития летней депрессии. Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение.


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    18 августа 2026, 12:07 • Новости дня
    В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские специалисты провели первую в мире реплантацию двух ног пациенту с ампутацией на уровне бедер, об этом сообщает китайская пресса.

    Пострадавший лишился конечностей в 2024 году из-за аварии на производстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

    Операцию, длившуюся почти восемь часов, выполнила команда хирургов из ортопедической больницы Жуйхуа.

    К весне 2025 года пациент смог самостоятельно поднимать ноги в постели. Сейчас 51-летний мужчина передвигается с помощью ходунков и обслуживает себя без посторонней помощи. Врачи ожидают полного восстановления функций ног и самостоятельной ходьбы.

    Месяцем ранее китайские хирурги вживили пациенту нейроимплант для восстановления подвижности руки.

    Весной московские врачи впервые в России провели операцию по одновременной трансплантации двух кистей.

    В начале августа пятеро россиян с пересаженными верхними конечностями успешно прошли полную медицинскую реабилитацию.

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    18 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Сеченовского университета первыми в мире разработали инновационный метод экстракорпоральной терапии, направленный на лечение болезни Альцгеймера, основанный на селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК.

    Инновационная методика основана на селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза.

    «Клиницисты университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета впервые в мире предложили новую стратегию лечения пациентов с болезнью Альцгеймера – селективную плазмосорбцию внеклеточной ДНК», – сообщили там.

    Этот метод экстракорпоральной терапии связывает ДНК-содержащие структуры из плазмы крови и принципиально отличается от процедур плазмафереза.

    Терапевтический курс включал три процедуры с перерывом в два-три дня. Во время одного сеанса обрабатывалось 200% объема циркулирующей плазмы.

    Спустя три месяца после лечения медики зафиксировали положительные результаты: нейропсихологическое обследование показало улучшение вербальной памяти, скорости обработки информации и внимания, а также позитивные изменения когнитивных функций.

    В прошлом году специалисты Сеченовского университета представили нейросетевой алгоритм для выявления этой болезни.

    В мае 2026 года в Москве стартовали клинические испытания нового отечественного препарата от деменции.

    В июле представители ФМБА анонсировали скорую регистрацию новейших комплексов для диагностики Альцгеймера.

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    17 августа 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон решил досрочно возвести новую дамбу от наводнений

    FT: Британия построит новую плотину через Темзу на 20 лет раньше

    Tекст: Мария Иванова

    Участившиеся экстремальные погодные явления вынуждают британские власти ускорить замену защитного барьера столицы из-за его ускоренной деградации от постоянных нагрузок.

    Лондону потребуется возвести новую защитную дамбу вместо существующего «Барьера Темзы» с опережением графика на два десятилетия, передает газета Financial Times.

    Причиной такого решения стали климатические изменения и участившиеся экстремальные погодные условия, отмечает РИА «Новости».

    «Плотину, возможно, придется заменить в период с 2050 по 2060 год, поскольку из-за участившихся экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, ворота дамбы используются чаще, чем предполагалось», – отмечает издание.

    Анонимные чиновники пояснили, что интенсивная эксплуатация привела к быстрому износу сооружения и помешала ремонту. С момента постройки в 1983 году ворота закрывались более 220 раз, включая 50 раз в период с 2013 по 2014 год. Ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 50 раз ежегодно.

    Изначально планировалось использовать единственный защитный барьер до 2070 года. До его появления британская столица регулярно страдала от затоплений при разливах реки, а в городе действовала специальная система оповещений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее из-за непогоды затопило подъезды к двум терминалам лондонского аэропорта Хитроу.

    В начале августа британская столица пережила первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Британские ученые предупредили об угрозе затопления 8 млн объектов недвижимости в Англии к 2050 году.

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    17 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Бернем тайно переписывался с фейковым главой аппарата Белого дома

    Tекст: Вера Басилая

    Глава британского правительства Энди Бернем случайно вступил в диалог с неизвестным, который выдал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщает издание Politico.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем общался с человеком, выдававшим себя за одного из ближайших советников Дональда Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Британское посольство в Вашингтоне выразило серьезную обеспокоенность произошедшим и обсудило инцидент с американским правительством. При этом содержание переписки и время отправки сообщений остаются неизвестными, эта информация держится в строжайшем секрете.

    В канцелярии премьера и в Белом доме отказались давать официальные комментарии по поводу этой неловкой ситуации.

    Ранее уход главы британского правительства Энди Бернема на отдых вызвал волну критики и насмешек среди пользователей социальных сетей.

    Президент США назвал  Бернема крайне либеральным политиком.

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    17 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Личные телефоны трех британских министров утекли в Сеть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контактные данные главы британского оборонного ведомства Уэса Стритинга и двух его коллег оказались опубликованы в интернете для всеобщего обозрения.

    Номера телефонов высокопоставленных британских чиновников оказались в свободном доступе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Среди скомпрометированных контактов числится номер министра обороны Британии Уэса Стритинга, контактные данные министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

    Все три политика предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента.

    В июле новый премьер-министр Британии Энди Бернэм назначил Уэса Стритинга министром обороны, а Алекса Норриса – министром юстиции.

    До этого Стритинг покинул пост главы Минздрава из-за недоверия к бывшему премьеру Киру Стармеру.

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    18 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Уволенный из-за Эпштейна британский чиновник получил пособие в 680 тыс. долларов

    Уволенный из-за Эпштейна секретарь кабмина Британии получил 680 тыс. долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший глава британской госслужбы Крис Уормолд обогатился на сотни тысяч долларов после скандальной отставки из-за связей с Джеффри Эпштейном.

    Отправленный в феврале в отставку секретарь кабинета министров Британии Крис Уормолд получил выходное пособие в размере около 700 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Изначально предполагалось, что эта сумма будет в два раза меньше.

    «Несколько источников, знакомых с условиями соглашения, сообщили, что сумма превысила 500 тыс. фунтов стерлингов (около 680 тыс. долларов)», – говорится в публикации газеты Financial Times. Уормолд пробыл на посту меньше всех за 110 лет существования должности.

    Для увеличения выплаты потребовалось личное распоряжение бывшего премьер-министра Кира Стармера. По словам источников издания в правительстве, чиновники были шокированы таким решением, поскольку по контракту экс-секретарь не мог рассчитывать на подобную компенсацию после столь короткого и скандального срока службы.

    Напомним, Уормолд покинул должность на фоне разбирательств вокруг контактов бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Стандартное пособие высокопоставленных госслужащих после 21 года работы составляет лишь 350 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные структуры Евросоюза занялись расследованием связей Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

    Дональд Трамп назвал плохим решение о назначении этого дипломата послом в США.

    Глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку на фоне данного скандала.

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    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

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    Остатки репутации Макрона уничтожили жара и гидроцикл

    Одним из последствий рекордной жары, мучающей Францию, стало обострение социальных противоречий. Пока одни граждане гибнут от тепловых ударов и пожаров, другие демонстрируют, что их проблемы простого народа не касаются. Но поведение президента Эммануэля Макрона вообще никого не оставило равнодушным. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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