Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
НАТО заявило о готовности защитить американские базы от Ирана
Reuters: НАТО заявило о готовности защитить американские базы от Ирана
НАТО намерено отразить любые потенциальные угрозы военным объектам Соединенных Штатов на европейской территории в случае возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
Военный блок ответит на возможные атаки по целям Вашингтона в европейских странах, передает ТАСС.
Ранее Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщила о риске подобных ударов при отсутствии соглашения между Тегераном и американской стороной.
«Представитель НАТО заявил по поводу предположительно возможных атак со стороны Ирана по американским целям в Европе, что НАТО готово ответить на любую угрозу и будет делать все, что возможно, чтобы защитить все страны-члены», – отмечает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек альянса Марк Рютте весной заявил о недовольстве США ограничениями на использование европейских баз для ударов по Ирану.
В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Тегераном.
Вскоре после этого иранские военные нанесли ракетные удары по используемым Соединенными Штатами объектам на Ближнем Востоке.