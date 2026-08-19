Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
Первые эксперименты СКИФ посвятили поиску космических частиц
Первые эксперименты на одной из экспериментальных станций первой очереди научной мегаустановки Сибирского кольцевого источника фотонов, которую показали президенту Владимиру Путину, направят на обнаружение труднодоступных драгоценных металлов и изучение следов Тунгусского метеорита.
Исследования на станции первой очереди Сибирского кольцевого источника фотонов посвятят разведке запасов полезных ископаемых и космических объектов, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин 11 августа посетил наукоград Кольцово, где принял участие в открытии этого масштабного научного центра. Глава государства подчеркнул, что ускоритель частиц является одним из самых мощных в мире и не имеет аналогов по ряду параметров.
«Владимир Владимирович Путин в ходе торжественной церемонии открытия СКИФ осмотрел «Микрофокус»… Первые эксперименты на станции 1-1 «Микрофокус» будут посвящены задачам разведки и извлечения труднодоступных запасов золота, платины, редкоземельных элементов и нефти», – говорится в сообщении Центра коллективного пользования.
Комплекс предназначен для глубокого изучения структуры объектов в геологии, геофизике и материаловедении. Ученые смогут исследовать сверхмалые элементы размером до 200 нанометров без разрушения образцов. Одним из первых проектов станет анализ кернов с крупнейшего золоторудного месторождения «Сухой Лог», где драгоценный металл залегает в сложных черносланцевых породах.
Кроме того, специалисты планируют изучить микрочастицы внеземного происхождения со дна озер Тунгусского заповедника. В донных осадках ранее обнаружили аномальные слои, относящиеся к 1908-1909 годам. Их появление связывают с падением Тунгусского метеорита.
Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров предупредил о длительном процессе поэтапной отладки сложнейшего научного оборудования.
Президент России Владимир Путин анонсировал ввод в эксплуатацию первых исследовательских станций синхротрона СКИФ до конца текущего года.
Путин назвал этот ускоритель частиц поколения 4+ одним из самых мощных в мире.