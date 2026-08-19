Первые эксперименты СКИФ посвятили поиску космических частиц

Tекст: Вера Басилая

Исследования на станции первой очереди Сибирского кольцевого источника фотонов посвятят разведке запасов полезных ископаемых и космических объектов, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин 11 августа посетил наукоград Кольцово, где принял участие в открытии этого масштабного научного центра. Глава государства подчеркнул, что ускоритель частиц является одним из самых мощных в мире и не имеет аналогов по ряду параметров.

«Владимир Владимирович Путин в ходе торжественной церемонии открытия СКИФ осмотрел «Микрофокус»… Первые эксперименты на станции 1-1 «Микрофокус» будут посвящены задачам разведки и извлечения труднодоступных запасов золота, платины, редкоземельных элементов и нефти», – говорится в сообщении Центра коллективного пользования.

Комплекс предназначен для глубокого изучения структуры объектов в геологии, геофизике и материаловедении. Ученые смогут исследовать сверхмалые элементы размером до 200 нанометров без разрушения образцов. Одним из первых проектов станет анализ кернов с крупнейшего золоторудного месторождения «Сухой Лог», где драгоценный металл залегает в сложных черносланцевых породах.

Кроме того, специалисты планируют изучить микрочастицы внеземного происхождения со дна озер Тунгусского заповедника. В донных осадках ранее обнаружили аномальные слои, относящиеся к 1908-1909 годам. Их появление связывают с падением Тунгусского метеорита.

Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров предупредил о длительном процессе поэтапной отладки сложнейшего научного оборудования.

Президент России Владимир Путин анонсировал ввод в эксплуатацию первых исследовательских станций синхротрона СКИФ до конца текущего года.

Путин назвал этот ускоритель частиц поколения 4+ одним из самых мощных в мире.