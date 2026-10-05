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Политолог предсказал победителя второго тура выборов президента Бразилии
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Итоги первого тура президентских выборов в Бразилии определила не схватка левых и правых, а отношение избирателей к экономической политике действующего президента Лулы да Силвы, сказал газете ВЗГЛЯД Виктор Хейфец. Он прогнозирует победу сенатора Флавио Болсонару во втором туре, но не исключает, что Лула да Силва может переломить ситуацию.
«Явка на президентских выборах в Бразилии снизилась примерно на полпроцента по сравнению с 2022 годом. Для понимания масштаба: 21% населения уклоняются от выборов – это порядка 33 млн избирателей», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
По его мнению, голосование шло не столько за политику левых или правых, сколько конкретно за или против Лулы да Силвы и Флавио Болсонару. Подтверждением тому служат итоги парламентских выборов. «Болсонаристы очень сильно поднялись в голосах. Главными «пострадавшими» оказалась та часть центристов, которую поддержал действующий президент», – уточнил собеседник.
Как указал аналитик, уровень неодобрения как Лулы, так и Болсонару-младшего достигает примерно половины электората. При этом антирейтинг Лулы оказался выше – это наглядно демонстрирует, что ключевым фактором голосования стало отношение именно к его фигуре. Причина этому – оценка избирателями экономической политики.
«Правительство Лулы проводило хорошую социальную политику и смогло сократить безработицу. Но одновременно вырос неформальный сектор занятости, и это беспокоит многих. Также растет индекс неуверенности домохозяйств: жители страны не уверены, что смогут вовремя купить новый холодильник или обновить машину, что бьет по руководству страны», – пояснил Хейфец.
«Кроме того, в Бразилии наблюдается дефицит бюджета, а власти не дают внятных объяснений, как собираются с ним справляться», – добавил эксперт. По его оценкам, все это играло на руку Флавио Болсонару – даже при сохраняющемся негативном отношении многих бразильцев к нему и его клану.
«Вместе с тем сенатор гораздо четче, чем Лула, обозначил свои планы по борьбе с организованной преступностью. Не думаю, что у него получится их реализовать, но в глазах избирателей его позиция выглядит убедительнее. И наконец, за последние четыре года в Бразилии заметно выросло число сторонников евангелистских церквей, а они в основном голосуют за Болсонару», – обозначил причины аналитик.
Что касается заявлений о вмешательстве в выборы, Хейфец отметил отсутствие технического воздействия на системы электронного голосования. «Считается, что вводимые Дональдом Трампом тарифы играли на руку Болсонару-младшему. Но это мнение спорное: все-таки дефицит бюджета создавался слишком активной социальной политикой правительства Лулы, а не действиями президента США», – рассуждает политолог.
Он напомнил, что американский лидер не скрывал симпатий к клану Болсонару и антипатий к Луле. «Но это было известно задолго до выборов. Руководству южноамериканской страны нужно было принимать меры по стабилизации экономики, а не пенять на то, что Трамп нехороший. Поэтому, повторю, бразильцы голосовали не за или против многополярности, использования доллара, сотрудничества с Вашингтоном или БРИКС. Они голосовали за экономику и за чувство собственной безопасности. Кто из кандидатов сможет ко второму туру лучше это артикулировать, тот и одержит верх», – подчеркнул собеседник.
Аналитик прогнозирует победу Болсонару-младшему, но в то же время считает высокими шансы действующего президента. «Если Лула полностью перестроит свою кампанию, четко сформулирует адресные программы для разных групп избирателей – в том числе для молодежи и пожилых – и сумеет внятно пояснить, что и как будет делать с экономикой, тогда, возможно, он сможет побороться за голоса тех, кто не пришел голосовать в первом туре, испортил бюллетень, проголосовал против всех или за кандидата-аутсайдера», – детализировал спикер.
Говоря о развитии отношений между Москвой и Бразилиа, эксперт напомнил, что у России складывались прекрасные отношения и с Болсонару-старшим, и с Лулой. «Бразилия закупает минеральные удобрения за рубежом – 26% из них приходится на поставки из России. Эти закупки сохранятся вне зависимости от того, кто станет президентом страны», – считает эксперт.
Хейфец объясняет: удобрения критически важны для бразильского агробизнеса. «Если какой-либо президент попытается свернуть закупки и тем самым нанести удар по агросектору, он столкнется с жестким сопротивлением собственных элит – его попросту не поддержат. Поэтому в этом плане поводов для опасений я не вижу», – детализировал он.
Что касается БРИКС, то Болсонару-старший говорил, что выйдет из организации, но в итоге не сделал этого, напомнил политолог. «Тем не менее бывший глава государства снизил акцент на политической составляющей объединения, сосредоточившись на вопросах экономики и безопасности. Полагаю, Флавио Болсонару будет придерживаться схожей линии. И дело тут не в отношении к БРИКС, а в том, что главный торговый партнер Бразилии – Китай», – заключил собеседник.
В воскресенье в Бразилии прошли всеобщие выборы, на которых граждане страны избирали вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло. Всего баллотировались 13 кандидатов, но фаворитами гонки стали Флавио Болсонару, который представляет Либеральную партию и приходится сыном бывшему президенту Жаиру Болсонару, а также действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва (баллотируется от Партии трудящихся).
По данным Высшего избирательного суда страны (TSE), после подсчета 99,99% бюллетеней Болсонару набрал 47,03% голосов, а Лула да Силва – 45,16%. Явка на всеобщих выборах превысила 78,93%. Поскольку ни один кандидат не получил больше 50%, в стране 25 октября пройдет второй тур голосования. Выступая перед сторонниками в Бразилиа, сенатор заявил, что избиратели продемонстрировали запрос на перемены. Он также объявил о приближении конца «эры Партии трудящихся».
В свою очередь Лула признался, что рассчитывал победить уже в первом туре. Он назвал результат «уроком демократии» и призвал своих сторонников объединиться. «Второй тур – наш шанс показать истинную картину сегодняшней Бразилии – и той Бразилии, которую мы хотим видеть. С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию», – сообщил президент.
Политика Лулы предполагает опору на Глобальный Юг, отстаивает многополярность и большую независимость от США. Болсонару-младший – наоборот, сторонник сближения с Вашингтоном. Он считается поклонником Дональда Трампа. Глава Белого дома называл Флавио «умным молодым человеком, который очень любит свою страну».
Примечательно, что в день голосования глава федеральной полиции Андрей Родригес заявил о начале предварительной проверки возможного вмешательства США в выборы в Бразилии. По его словам, ведомство получило соответствующее обращение Генеральной адвокатуры Союза. «Это текущее расследование, предварительная процедура. Официальный приказ о возбуждении уголовного дела пока не публиковался, но процесс уже запущен», – приводит слова Родригеса ТАСС.