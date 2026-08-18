Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

Tекст: Вера Басилая

Путин высоко оценил успехи юных соотечественников на престижном турнире в Ташкенте, подчеркнув их выдающийся созидательный потенциал, следует из сообщения на сайте Кремля. Юноши привезли домой две золотые и две серебряные медали.

«Уважаемые Владислав Александрович, Максим Юрьевич, Сергей Дмитриевич, Владимир Сергеевич! Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике... В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодежи», – говорится в послании главы государства.

Кроме того, президент выразил особую признательность преподавателям, наставникам и семьям победителей. Их самоотверженный труд и искренняя поддержка играют ключевую роль в становлении молодых талантов.

Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится с 1989 года и считается главным мировым первенством в этой дисциплине для учащихся средних и старших классов. В 2025 году российская команда также показала блестящий результат, завоевав аналогичный комплект наград.

Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

Месяцем ранее сборная России стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

В прошлом году школьники из России получили шесть золотых медалей на международном соревновании по искусственному интеллекту в Китае.