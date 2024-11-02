В Омске арестовали подозреваемого в убийстве московской школьницы

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы

Tекст: Мария Иванова

В Омске задержан подозреваемый в убийстве школьницы, приехавшей из Москвы, передает ТАСС. Тело девушки было обнаружено после трехдневных поисков в июле. По сообщению регионального следственного управления СК, арестован ранее судимый житель Омска, которому предъявлено обвинение.

«В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки», – говорится в сообщении.

Суд постановил заключить его под стражу. В настоящий момент ведутся следственные действия, необходимые для полного выяснения обстоятельств преступления.

По данным следствия, 15-летняя школьница из Москвы, временно проживавшая с родителями в гостинице на улице Суворова в Омске, днем 22 июля вышла из здания и не вернулась. Через три дня после начала поисков тело девушки было обнаружено в районе лодочной станции. Следствие продолжает работать над установлением всех деталей происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, пропавшей в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что серийный убийца, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к убийству школьницы в Петербурге в 2007 году.