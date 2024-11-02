Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
В Омске арестовали подозреваемого в убийстве московской школьницы
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы
В Омске правоохранители задержали ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы, чье тело нашли в июле спустя три дня после исчезновения.
В Омске задержан подозреваемый в убийстве школьницы, приехавшей из Москвы, передает ТАСС. Тело девушки было обнаружено после трехдневных поисков в июле. По сообщению регионального следственного управления СК, арестован ранее судимый житель Омска, которому предъявлено обвинение.
«В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки», – говорится в сообщении.
Суд постановил заключить его под стражу. В настоящий момент ведутся следственные действия, необходимые для полного выяснения обстоятельств преступления.
По данным следствия, 15-летняя школьница из Москвы, временно проживавшая с родителями в гостинице на улице Суворова в Омске, днем 22 июля вышла из здания и не вернулась. Через три дня после начала поисков тело девушки было обнаружено в районе лодочной станции. Следствие продолжает работать над установлением всех деталей происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, пропавшей в Нижнем Тагиле.
Ранее сообщалось, что серийный убийца, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к убийству школьницы в Петербурге в 2007 году.