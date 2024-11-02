  • Новость часаРоссийские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области
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    Лавров назвал руководство Украины неразумным и недальновидным
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    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ под Курахово
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    27 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    13 комментариев
    2 ноября 2024, 11:44 • Новости дня

    В Омске арестовали подозреваемого в убийстве московской школьницы

    В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы из Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    В Омске правоохранители задержали ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы, чье тело нашли в июле спустя три дня после исчезновения.

    В Омске задержан подозреваемый в убийстве школьницы, приехавшей из Москвы, передает ТАСС. Тело девушки было обнаружено после трехдневных поисков в июле. По сообщению регионального следственного управления СК, арестован ранее судимый житель Омска, которому предъявлено обвинение.

    «В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки», – говорится в сообщении.

    Суд постановил заключить его под стражу. В настоящий момент ведутся следственные действия, необходимые для полного выяснения обстоятельств преступления.

    По данным следствия, 15-летняя школьница из Москвы, временно проживавшая с родителями в гостинице на улице Суворова в Омске, днем 22 июля вышла из здания и не вернулась. Через три дня после начала поисков тело девушки было обнаружено в районе лодочной станции. Следствие продолжает работать над установлением всех деталей происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, пропавшей в Нижнем Тагиле.

    Ранее сообщалось, что серийный убийца, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к убийству школьницы в Петербурге в 2007 году.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ

    Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов

    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    «На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.

    Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.

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    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    1 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Банк России объяснил изменение курса рубля

    ЦБ назвал снижение экспорта и рост импорта причиной ослабления рубля

    Банк России объяснил изменение курса рубля
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рубль ослабел из-за снижения экспорта и роста импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    В ходе встречи клуба молодых экономистов она отметила, что ключевой фактор, влияющий на курс рубля, – это внешняя торговля. «У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета», – сказала Данилова. Это означает, что сальдо текущего счета, которое представляет собой разницу между экспортом и импортом, уменьшилось, что и стало причиной ослабления валюты, передает RT.

    По словам Даниловой, снижение положительного сальдо текущего счета оказывает давление на рубль, приводя к его ослаблению. Это явление связано с тем, что снижение экспорта и рост импорта влияют на общий баланс внешней торговли страны.

    Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.

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    1 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Названа причина подорожания сливочного масла в России

    «Союзмолоко»: Рост производства мороженого спровоцировал дефицит сливок в России

    Названа причина подорожания сливочного масла в России
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Потребление и производство мороженого в России выросло на 24%, что привело к дефициту сливок и росту цен на сливочное масло, сообщил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

    Рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло, пишет Ura.Ru.

    «В этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие. Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%», – заявил Белов.

    Помимо мороженого, спрос на сливки создало производство сыров. Для стабилизации цен в отрасли планируется увеличение импорта.

    По словам Белова, резкие скачки цен на сливочное масло наблюдаются не только в России, но и в странах Европейского союза, где за год стоимость продукта выросла на 70%. Он отметил, что зависимость от мирового рынка сохраняется, несмотря на санкции.

    Ранее в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% по сравнению с началом года.

    Также ФАС заподозрил крупнейшие торговые сети в завышении цен на продукты.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев распорядился за две недели принять меры для стабилизации цен на рынке.

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    1 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 78,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту за последнюю неделю составил 78,2%. В исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ, также отмечается, что уровень одобрения деятельности Путина составил 75,2%.

    Деятельность российского правительства одобряют 49,4% респондентов. Работу председателя Михаила Мишустина одобряют 51,2% опрошенных, а доверие ему выразили 60,1%.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36%. КПРФ поддерживают 9,8%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливую Россию – За правду» – 3,7%, «Новых людей» – 7%.

    Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия Владимиру Путину по данным ВЦИОМ достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября.

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    1 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    Следствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»

    СМИ узнали о четырех жителях Ингушетии, поставивших оружие террористам в «Крокусе»

    Следствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В деле о теракте в концертном зале «Крокус» появились новые фигуранты – жители Ингушетии, обвиняемые в поставке оружия исполнителям, задействованным в преступлении.

    В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта – жители Ингушетии Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. По версии следствия, они через посредников предоставили исполнителям теракта автоматы и боеприпасы, за что получили более 1 млн руб., сообщает «Коммерсант».

    Известно, что следователи задержали Медова и Аушева, в то время как Алиев и Кулаев объявлены в розыск. Задержанные уже арестованы и, по информации их представителей, отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия.

    Всем четырем фигурантам предъявлено обвинение по статьям УК о незаконном обороте оружия и взрывчатки, совершенном группой по предварительному сговору, а материалы дела приобщены к рассматриваемому судебному процессу по теракту.

    По данным следствия, 32-летний Медов по просьбе террористов из Таджикистана доставил через посредников четыре охолощенных автомата Калашникова и переделал их в боевые. Кулаев помогал с поставкой магазинов и патронов, которые использовали в «Крокусе». Аушев и Алиев доставили оружие в тайники и отправили координаты заказчикам.

    Спрятанное оружие было доставлено в московский регион, где были найдены автоматы, 68 магазинов и более 2 тыс. патронов. Следствие считает, что фигуранты из Ингушетии знали о готовящемся теракте, так как патроны были заряжены перед отправкой.

    Напомним, 30 августа стало известно, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» следователи рассматривают нового подозреваемого – уроженца Таджикистана Умеджона Солиева, который мог получить российское гражданство.  До этого сообщалось, что в деле появились пятеро новых фигурантов: Гадоев Ш. Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. Они отправлены под арест. Ранее стало известно, что новые подозреваемые по «Крокусу» снабжали террористов оружием. Их задержали в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана.

    Известно, что вечером 22 марта террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник». Преступники открыли огонь по зрителям, что привело к началу пожара, охватившего более 13 тыс. кв. м здания. Пожарные службы смогли полностью ликвидировать огонь только вечером следующего дня.

    Жертвами теракта и пожара стали 145 человек, более 500 получили ранения. В числе пострадавших оказались многие зрители, пришедшие на концерт, а также сотрудники зала.

    По делу об атаке проходят более двадцати человек. Среди них четверо непосредственных исполнителей теракта, граждане Таджикистана: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия, ведется работа по установлению возможных сообщников.


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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    1 ноября 2024, 23:29 • Новости дня
    Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США

    Камала Харрис призвала запретить Трампу участвовать в выборах из-за жесткой риторики

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп должен быть лишен права баллотироваться на пост президента. Об этом она сообщила, комментируя высказывания Трампа в адрес Лиз Чейни, которую он назвал «радикально настроенным ястребом войны». Трамп также задался вопросом, как бы Чейни себя повела, если бы на нее было направлено оружие, передает ТАСС.

    Чейни, поддержавшая Харрис на выборах, ранее была членом Палаты представителей Конгресса США от Вайоминга и является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни. Харрис подчеркнула, что риторика Трампа является дисквалифицирующим фактором: «Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом».

    Харрис сделала это заявление во время своего визита в Мадисон, штат Висконсин, в рамках агитационной поездки по стране. Она выразила уверенность, что использование подобных выражений недопустимо для человека, претендующего на пост главы государства.

    Ранее сообщалось, что Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail перед днем голосования 5 ноября.

    Коментарии (14)
    1 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    В Кремле назвали заявления Трампа о «Северном потоке – 2» неясными
    В Кремле назвали заявления Трампа о «Северном потоке – 2» неясными
    @ Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока – 2», указав на его полную достройку и готовность к запуску.

    Песков подчеркнул, что все нитки газопровода «Северный поток» уже давно достроены, передает ТАСС.

    Он добавил, что одна из ниток «Северного потока – 2» уцелела и готова к запуску в любой момент, как ранее говорил президент Владимир Путин.

    «Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», – резюмировал Песков, отметив, что для разъяснения ситуации следует обратиться в предвыборный штаб кандидата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заявил в беседе с Такером Карлсоном, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток – 2», введя в 2019 году санкции против его строительства.

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