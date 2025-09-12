Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Во Дворце культуры имени Ленина в Луганске состоялось торжество в честь 230-летия города, где вручили медали и грамоты луганчанам, особо отличившимся в развитии города.
В Луганске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 230-летию со дня основания города. Праздник прошел во Дворце культуры имени Ленина, где собрались руководители республики, депутаты Народного Совета ЛНР и делегации городов-партнеров из России, Абхазии, Дагестана и Донецкой Народной Республики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов поздравил жителей Луганска от имени главы ЛНР Леонида Пасечника и лично от себя: «Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем! За свою историю наш город пережил много испытаний, но во все времена главным его достоянием были люди – работящие, добрые». Он также отметил, что развитие и процветание города стало возможным при поддержке Президента России и шефа-региона, выразив уверенность в реализации всех перспективных планов.
Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук напомнил, что за последний год в городе многое изменилось в лучшую сторону, и выразил уверенность, что «все самое лучшее в Луганске еще впереди». Временно исполняющая обязанности главы города Луганск Яна Пащенко подчеркнула, что Луганск всегда был крупным промышленным центром и военным форпостом России, а также примером единства и дружбы народов.
Важной частью праздника стало вручение почетных наград горожанам, внесшим вклад в развитие Луганска. Медалью «За заслуги» второй степени наградили Яну Пащенко, а звание «Почетный гражданин Луганска» присвоили Валентину Родченко. После официальной части гостей ждал праздничный концерт.