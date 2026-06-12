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    Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, но теперь – нет.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

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    12 июня 2026, 11:59 • Новости дня

    В Венгрии поймали украинскую банду торговцев поддельными лекарствами

    Полиция Венгрии задержала украинца за незаконный оборот поддельных лекарств

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы Венгрии пресекли деятельность украинской преступной группы, которая занималась продажей контрафактных медицинских препаратов и незаконно обогатилась на миллионы долларов.

    Полиция Венгрии задержала пятерых участников преступной группировки, возглавляемой гражданином Украины. Злоумышленники торговали поддельными лекарствами, включая препараты для повышения потенции, передает РИА «Новости».

    У задержанных изъяли предметы роскоши и автомобили премиум-класса на общую сумму 2,7 млн долларов.

    «Следователи собрали многочисленные доказательства того, что 59-летний гражданин Украины, проживающий в Венгрии, не менее пяти лет занимался продажей нелегальных препаратов. Предприниматель из поселка Сада создал целую преступную организацию», – говорится в сообщении полиции. Через интернет он сбывал продукцию иностранным покупателям.

    Контрафактные медикаменты распространялись по Европе без необходимых проверок и лицензий. Для конспирации преступники использовали почтовое отделение в Словакии. Ежегодный доход от незаконной деятельности превышал три миллиона долларов.

    Спецоперацию провели сотрудники Антитеррористического центра и отдела по борьбе с наркопреступностью. Среди задержанных – четыре венгра и один украинец. Четверым предъявлены обвинения в подделке лекарств, пятому – в незаконном обороте запрещенных препаратов. В ходе обысков правоохранители изъяли поддельные медикаменты, дорогие часы, гидроцикл, яхту и автомобили Rolls-Royce, Porsche и Ferrari.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота недоброкачественную медицинскую продукцию на 657 млн рублей.

    В марте венгерские таможенники обнаружили у украинских инкассаторов гигантскую сумму наличных денег.

    11 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей одинаковости с представителями ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    11 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам, сообщили в Минобороны.

     «Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве, сообщает Минобороны в Мах.

    «В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника», –  сообщает ведомство. Одновременно российские штурмовые группы продолжают наступательные действия в микрорайоне Новоселовка.

    В районах, которые перешли под контроль российских войск, проводится зачистка территории. В частности, осуществляется «поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.

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    11 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры

    Власти Украины вскрыли храм УПЦ в Киево-Печерской лавре

    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители киевского Минкультуры начали силовой захват здания духовной академии и семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного рядом с Дальними пещерами в Киево-Печерской лавре.

    Украинские чиновники начали ломать замки в помещениях канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом ТАСС рассказал юрист Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ. По его словам, действия сотрудников государственного заповедника носят незаконный характер и происходят без соответствующего постановления суда.

    «Снова тревожные вести из Киево-Печерской лавры. Прямо сейчас работники заповедника срезают замки и проникают в храм Рождества Пресвятой Богородицы», – заявил правозащитник. Он уточнил, что захватываемый объект принадлежит местной духовной академии.

    Юрист добавил, что судебные разбирательства вокруг монастыря еще не завершились. Несмотря на это, руководство заповедника продолжает совершать неправомерные действия в отношении святыни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года сотрудники заповедника ограничили доступ монахов к храмам Нижней лавры. Ранее силовики с помощью болгарки проникли в Ближние пещеры монастыря.

    А в январе руководство другого национального заповедника без решения суда выселило на улицу сестер женского монастыря под Черниговом.

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    11 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию

    FT: Концерн Diehl Defence хочет перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ

    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию
    @ Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий оборонный концерн Diehl Defence из ФРГ намерен наладить выпуск дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», оснастив их более совершенной головкой самонаведения, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, немецкая компания Diehl Defence собирается организовать сборку украинских крылатых ракет большой дальности в Германии, передает РИА «Новости».

    Такое решение связано с тем, что объекты военно-промышленного комплекса на Украине регулярно подвергаются ударам.

    «Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты «Фламинго» в Германию», – отмечает издание. Еще в апреле концерн заключил технологическое соглашение с производителем этих ракет Fire Point.

    По словам директора немецкого предприятия Хельмута Рауха, инженеры могут предложить для ракет гораздо более продвинутую головку самонаведения. В ближайшие недели стороны проведут переговоры для обсуждения деталей сотрудничества.

    Накануне украинские войска ударили ракетами «Фламинго» по предприятию в Чебоксарах.

    В мае российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть подобных дальнобойных ракет.

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении крупной производственной линии для выпуска «Фламинго».

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    12 июня 2026, 09:29 • Новости дня
    Число пострадавших от удара дрона в Татарстане выросло до четырех человек
    Число пострадавших от удара дрона в Татарстане выросло до четырех человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировали четырех пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

    Состояние троих оценивается как удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, указал глава ведомства в Max.

    Они находятся под наблюдением врачей.

    «У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Закамском регионе Татарстана, пострадали три человека.

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    12 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны совместно с киевским режимом намеренно формируют заведомо неприемлемые для России условия для достижения мира, чтобы обвинить Москву в срыве переговорного процесса, пишут французские СМИ.

    Владимир Зеленский вместе с западными союзниками сознательно выдвигает требования, которые российская сторона не сможет принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

    Подобная стратегия направлена на то, чтобы в будущем возложить на Москву вину за мнимое нежелание участвовать в мирных переговорах. Журналисты подчеркивают, что такой подход представляет собой не конструктивный диалог, а жесткий ультиматум.

    В материале отмечается пугающее поведение европейских государств. Вместо того чтобы выступать в роли миротворческой силы, Европа превратилась в участника конфликта, планомерно усиливающего напряженность.

    По мнению авторов статьи, европейские политики ищут не пути урегулирования ситуации, а лишь повод для продолжения противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал о планах европейских стран усилить свои позиции в будущем диалоге с Москвой.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал на постоянное стремление киевского режима к эскалации конфликта.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    В Киеве заставили прохожих встать на колени перед погибшим бойцом ВСУ

    Военные ВСУ в нецензурной форме потребовали от киевлян встать на колени перед траурной колонной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре украинской столицы прохожих в грубой форме принудили встать на колени во время проезда кортежа с телом погибшего военнослужащего.

    Во время движения траурной процессии с телом погибшего бойца ВСУ по центру Киева прохожих заставляли опускаться на колени, сопровождая требования нецензурной бранью, пишет издание «Украина.ру». Опубликованные кадры демонстрируют агрессивное поведение сопровождающих колонну лиц.

    На видео запечатлено, как молодая девушка встает на колени перед проезжающими машинами. Из черного автомобиля с украинским флагом в адрес случайных свидетелей звучали угрозы и мат. «Стой, будешь следующим», – кричали из проезжавшей машины.

    Издание подчеркивает, что подобное агрессивное принуждение не имеет отношения к элементарной человеческой культуре, однако на Украине теперь формируются свои специфические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, похоронные процессии ВСУ уже требовали от украинцев вставать на колени перед катафалками.

    Вместе с тем недавно киевские военкомы жестоко избили потерявшего на фронте обе ноги ветерана. А в Черниговской области мобилизованных мужчин под выстрелы заставляли ползать по земле.

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    12 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Развожаев сообщил об атаке украинских БПЛА на Севастополь
    Развожаев сообщил об атаке украинских БПЛА на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военные в Севастополе отражают атаку украинских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

    По его словам, военные задействовали против беспилотных летательных аппаратов различные средства поражения. Губернатор отметил, что цели атакующих БПЛА поражаются, в том числе, из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате налета БПЛА прошлой ночью в нескольких районах города пострадали десять многоэтажек и пять домов, а также автомобили и кафе.

    В среду украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из реактивных систем поселок в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». <…> Никто из жителей не пострадал», – сообщил глава региона в своем канале в Max.

    В начале июня украинский беспилотник ранил женщину и двух детей в брянском селе Чубковичи.

    В конце мая один мирный житель погиб при массированном обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    В начале того же месяца из-за аналогичной атаки в этом населенном пункте пострадали пять человек.

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    11 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Власти Польши задержали свыше сотни скрывавшихся от правосудия украинцев

    Польские силовики задержали 117 граждан Украины за тяжкие преступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабные рейды правоохранительных органов завершились поимкой множества иностранцев, находившихся в национальном розыске за изнасилования, участие в организованных группировках и незаконный оборот наркотиков.

    В ходе общенациональной операции стражи порядка выявили почти 2 тыс. разыскиваемых лиц и 140 нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники полиции в сотрудничестве с Пограничной стражей на территории всей страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, скрывающихся от правосудия. Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши», – отмечается в заявлении ведомства.

    Среди задержанных оказались 117 украинцев, 12 грузин, шесть белорусов, два молдаванина и один россиянин. Еще 31 человек является гражданином других государств. Правоохранители подчеркнули, что многие из них подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

    В качестве примера силовики привели случай одного украинского гражданина, приговоренного к одному году и десяти месяцам тюрьмы. При аресте в его жилище обнаружили огромные запасы кокаина, амфетамина и марихуаны, а также мачете, дубинки и ножи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Пограничная стража Польши выдворила из страны более ста граждан Украины за различные правонарушения.

    В феврале варшавская полиция освободила из рабства у наркодельцов 22 украинцев. Летом прошлого года польские правоохранители ликвидировали банду украинских похитителей нелегальных мигрантов.

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    11 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Польский город отказался дарить Украине автобусы из-за улицы Бандеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэрия польского города Кельце передумала передавать Виннице списанные автобусы марки Solaris из-за того, что в украинском городе есть улица имени Степана Бандеры.

    Власти польского города Кельце отказались от идеи передать на Украину 15 подержанных автобусов. Транспортные средства, отработавшие свой ресурс за 17 лет, планировалось подарить Виннице, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Polsat.

    «Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры», – заявил член городской мэрии Кельце Михал Чихи. По его словам, администрация пошла на этот шаг после массового возмущения местных жителей.

    Улица Степана Бандеры появилась в украинском городе в 2022 году. Историки в Польше подчеркивают, что лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) несет прямую ответственность за геноцид польского населения, в частности во время Волынской резни. Теперь не переданные Украине автобусы просто утилизируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память жертв Волынской резни.

    Ранее власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии на фоне героизации украинских националистов. А в конце мая лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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