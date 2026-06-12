В Венгрии поймали украинскую банду торговцев поддельными лекарствами

Полиция Венгрии задержала украинца за незаконный оборот поддельных лекарств

Tекст: Мария Иванова

Полиция Венгрии задержала пятерых участников преступной группировки, возглавляемой гражданином Украины. Злоумышленники торговали поддельными лекарствами, включая препараты для повышения потенции, передает РИА «Новости».

У задержанных изъяли предметы роскоши и автомобили премиум-класса на общую сумму 2,7 млн долларов.

«Следователи собрали многочисленные доказательства того, что 59-летний гражданин Украины, проживающий в Венгрии, не менее пяти лет занимался продажей нелегальных препаратов. Предприниматель из поселка Сада создал целую преступную организацию», – говорится в сообщении полиции. Через интернет он сбывал продукцию иностранным покупателям.

Контрафактные медикаменты распространялись по Европе без необходимых проверок и лицензий. Для конспирации преступники использовали почтовое отделение в Словакии. Ежегодный доход от незаконной деятельности превышал три миллиона долларов.

Спецоперацию провели сотрудники Антитеррористического центра и отдела по борьбе с наркопреступностью. Среди задержанных – четыре венгра и один украинец. Четверым предъявлены обвинения в подделке лекарств, пятому – в незаконном обороте запрещенных препаратов. В ходе обысков правоохранители изъяли поддельные медикаменты, дорогие часы, гидроцикл, яхту и автомобили Rolls-Royce, Porsche и Ferrari.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота недоброкачественную медицинскую продукцию на 657 млн рублей.

В марте венгерские таможенники обнаружили у украинских инкассаторов гигантскую сумму наличных денег.