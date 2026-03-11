Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Баллистические ракеты и БПЛА сбиты над Саудовской Аравией
Саудовское минобороны сообщило о перехвате шести ракет и пяти беспилотников
В Саудовской Аравии перехвачены и уничтожены шесть баллистических ракет и пять беспилотников, сообщило министерство обороны королевства.
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате и уничтожении шести баллистических ракет, направленных на авиабазу принца Султана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Также сообщается о перехвате и уничтожении пяти беспилотников в провинции Эль-Хардж на востоке страны.
Вооруженные силы Кувейта сообщили об уничтожении четырех из пяти беспилотников, выявленных системами ПВО. Пятый «упал за пределами зоны угрозы».
Кроме того, иракские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на базу «Виктория» возле международного аэропорта Багдада, где находится логистический центр США, сообщает Shafaq News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки. Израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в Тегеране, при этом идет обстрел Израиля со стороны Ирана.