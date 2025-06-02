Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
На Украине проигнорировали расследование дел о пропавших солдатах ВСУ
Украинские дознаватели затягивают расследования по делам о пропавших в приграничных районах солдатах, что лишает их родственников компенсаций.
Как сообщает ТАСС, на Украине дела о пропавших в приграничных с Курской областью российских районах солдатах ВСУ затягиваются и не доводятся до конца. Родственники пропавших военнослужащих не получают положенных выплат из-за отсутствия официального признания их гибели.
Собеседник агентства заявил: «Для того, чтобы родные солдата ВСУ получили компенсацию, его должны признать именно погибшим в ходе выполнения задач в украинской армии. Для этого нужна соответствующая справка с места службы военнослужащего, которая выдается лишь по итогу разбирательства и обнаружения останков. Если же на бумагах украинский солдат пропал без вести в тыловом российском районе, то дознаватели просто откладывают дело в долгий ящик. Как итог, все вэсэушники числятся пропавшими без вести, а их родным не выплачиваются никакие компенсации».
По информации источника, семьи служащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ жалуются в социальных сетях на отказ командования признавать смерть их родственников. В документах, как отмечается, нередко указываются ложные координаты последнего выхода на связь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые структуры заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственники украинских солдат были потрясены масштабом числа пропавших без вести на границе. Международный комитет Красного Креста получил 400 тыс. обращений о пропавших на Украине.