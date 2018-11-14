Китайские археологи нашли вторую терракотовую армию

Во время раскопок гробницы возрастом около 2 тыс. лет на востоке Китая археологи обнаружили вторую терракотовую армию.

Обнаруженные глиняные статуи выглядели как уменьшенная копия известной терракотовой армии первого императора Китая Цинь Шихуанди, пишет «Российская газета» со ссылкой на Live Science.

Предполагается, что найденная армия была создана на 100 лет позже терракотовой. В отличие от воинов терракотовой армии, вылепленных в натуральную величину, высота фигур в новом захоронении не превышает 140 сантиметров.

В центре раскопок квадратом выстроились 300 пехотинцев, а в северной и южной частях располагались всадники, башни и даже музыканты.

По данным ученых, гробница может принадлежать сыну китайского императора Лю Хуну. Его отец правил с 141 до 87 года до н.э.

Терракотовую армию первого императора в 1974 году случайно обнаружили крестьяне китайской провинции Шэньси при раскопке колодца. После этого за пять лет ученые раскопали и отреставрировали около тысячи скульптур из глины. Вся терракотовая армия состоит примерно из 8 тыс. скульптур.

Согласно подсчетам специалистов, открыть саму гробницу императора, где он еще при жизни создал целую подземную империю, получится примерно через 200 лет. Также в гробнице было обнаружено здание необычной формы.