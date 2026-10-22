На Сумском направлении штурмовые подразделения «Севера» сохраняют высокие темпы продвижения, несмотря на активное укрепление обороны ВСУ, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Под Конотопом инженерные подразделения ВСУ создают подземный командный пункт бригадного уровня. Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Глухова, Ахтырки, Дорошовки, Степного, Спасского, Коренка и Лебедина.
В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» ведут стрелковые бои у населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Никольское. «В ходе одного из боев уничтожена ДРГ противника из состава третьего полка ССО Украины. Ликвидировано несколько вражеских офицеров», – говорится в сообщении.
В Шосткинском районе российские штурмовые группы продолжают продвижение по лесопосадкам в направлении Коренка, а в Краснопольском районе – в районе населенного пункта Турья.
На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках фронта, штурмовые группы «Северян» продвигаются на юг при поддержке авиации, артиллерии и систем залпового огня «Солнцепек».
Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по целям в районах Великого Бурлука, Одноробовки, Избицкого, Бугаевки, Подсреднего, Хатнего, Колодезного, Черкасской Лозовой и Мартового.
На Липцовском направлении подразделения «Севера» продвинулись в районах Новой Казачьей и Токаревки, суммарное продвижение за сутки составило около 400 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях наиболее ожесточенные бои идут в районе Приколотного, отмечены успехи у Бугаевки, Малого Бурлука и Соснового Бора.
В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» поразили цех по производству беспилотников в Чернигове, а также позиции подразделения Госпогранслужбы Украины и бригады ВСУ в районе Горска и Погорельцев.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг группировка «Север» за ночь уничтожила 154 беспилотника ВСУ, летевших вглубь России.
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