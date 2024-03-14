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На Западе разоблачили ложь ЕС о новой помощи в 5 млрд евро Украине
Politico: Новые 5 млрд евро военной помощи Евросоюза Украине оказались миражом
Новая военная помощь ЕС Украине в размере 5 млрд евро, которую лидеры стран Евросоюза якобы согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом, пишет Politico.
Издание отмечает, что большая часть из 5 млрд евро – не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами Евросоюза. Так, Германии в качестве взноса – 1,2 млрд евро зачтутся ее поставки оружия Украине, передает ТАСС.
Источники газеты из числа дипломатов не смогли точно сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине, но согласились, что «теоретически это может быть и ничего».
Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву.
До этого в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.